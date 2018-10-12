民進黨出大招 拉攏盟友衝票

2018年10月12日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底宜蘭縣的五合一選舉民進黨選情告急，縣黨部決定祭出「大招」，開放黨籍的縣長及鄉鎮市長參選人為他黨的縣議員參選人站台輔選，但國民黨籍及違反民進黨黨紀的參選人除外，縣黨部表示，希望能藉由結盟策略，讓民進黨籍的縣長及鄉鎮市長在這場選戰中得到的選票數極大化。不過，參選人也不是來者不拒，直言，還是要看調性是否相符，才有加分效果。

據了解，民進黨年底選戰吃緊的局勢有擴大惡化的跡象，已從縣長選戰進一步蔓延到各個鄉鎮市長選舉，民進黨縣黨部為此著急不已，上星期三縣黨部召開執委會討論對策，決定要拉攏更多的「戰友」打這場選戰，會中並制訂《民進黨宜蘭縣黨部2018五合一選舉結盟辦法》草案，縣黨部並在9日正式公告實施，規定黨籍縣長及鄉鎮市長參選人，經向縣黨部提出申請書經過縣執委會審議通過後，即可幫其他政黨的縣議員參選人站台輔選，但輔選對象不包含國民黨籍以及違紀參選者。

宜蘭市長江聰淵表示，以目前的選戰氣氛，如果有人邀請站台，說坦白地是看得起自己，縣黨部又何必限制那麼多的站台條件？黨部此時更應該廣結善緣，只要是理念、政策推動的方向有一致性，就應該要主動伸手才對。

無黨籍的縣議員參選人康思源則表示，並不是歡迎或樂意所有人前來幫忙站台，還是要看參選人的調性是否相符，至於宜蘭市長江聰淵因為有很多市公所的政策有互相配合關係，如果能幫自己站台，多少會有加分效果。

(中國時報)