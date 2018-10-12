解讀經濟數據 涂黃互槓

2018年10月12日 04:12 中國時報 呂妍庭 ／嘉市報導 ／嘉市報導

前嘉義市長黃敏惠多次在公開場合，指嘉市營利事業銷售額3年少580億元，經濟走下坡，11日市長涂醒哲大力反駁前市長，批黃敏惠看不到其他經濟成長數據，拿和全國連動的數字來比較，「故意唱衰，不道德，更是栽贓涂醒哲」。黃敏惠陣營強調嘉市這幾年經濟不好，黃敏惠所講的跟市民普遍認知一樣，事實證明是涂醒哲帶衰嘉義。

涂醒哲昨與建設處長李國榮一同舉行「建設處施政成果暨創新記者會」，具體提出多項經濟數據，包括營業稅收、營利事業家數、商業登記家數，甚至土地房地產仲介業等數字、家數都比黃敏惠掌政時明顯成長，涂醒哲並秀出全國與嘉市營利事業銷售額圖表，澄清兩者高低起伏是連動的，直指黃敏惠是故意找數字做不當比較，讓建設處覺得受辱。

涂醒哲說，地方營利事業銷售額下滑是從前總統馬英九執政時就往下掉，如依照時間點推算，嚴格說讓全國數字往下掉是馬英九的責任，地方則是黃敏惠的責任，反而是全國銷售額從蔡英文總統任內2017年開始往上跑，更拿出馬英九和蔡英文政績比一比，批黃敏惠把馬英九做的不好，嘉市連帶反應的狀況拿來栽贓他，「不道德，也沒學問」。

黃敏惠競選總部重炮回擊，要涂醒哲做不好就不要牽拖，表示全國22縣市中，還有10個縣市的營利事業所得是2017年比2014年還要高，如果說這是栽贓，「是睜眼說瞎話」，重申政績好壞、政見實現多少，可受公評，市民更自有公斷。

面對前、現任市長一再舌戰，以無黨籍參選2018嘉義市長的議長蕭淑麗競選總幹事張志成說，雖不宜表示意見，但前、現任市長有必要交待清楚。

(中國時報)