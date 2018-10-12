保存客語 花蓮縣府不遺餘力

2018年10月12日 04:11 中國時報 張祈 ／花蓮報導 ／花蓮報導

繪本創作家製作的客語繪本「小花與大白貓」。（張祈翻攝）

花蓮縣的客家人口數近11萬人，列名全台第四，其中縣內國中小接受客語班總計約250班，接受客語教育的學生約有2200餘名，花蓮縣政府客家事務處鑑於客語流失快速，客語教育刻不容緩，自2014年起，彙集國中小客語教師教材，透過甄選活動，為花蓮學子量身定做出版「花蓮縣客語補充教材」總計3冊、51課內容。

縣內國中小客家子弟，除了有教育部編定及客委會所出版的客語教材之外，還能有量身定做，具備在地特色的補充教材，此外，2014年也為投身客語教育的老師們，出版「花蓮縣客語補充教材教學教案設計」作為客語薪傳師在教學上精進的工具書。

在幼兒教育方面，於各公立小學附設幼兒園及私立幼兒園，開辦客語沉浸式教學，藉以落實客語向下紮根，2016年更邀請2位在地客籍青年繪本創作家，以說故事的方式引領幼兒進入客家世界的聲音，創作客語家繪本「聽!麼个聲」、「小花與大白貓」兩本繪本，讓客語以有趣、生動的故事在幼兒心中紮根，豐富在第一線的教學內容。

為協助推動客語整體發展計劃，讓縣內處處都是說客語的環境。縣客家事務處在全縣建置30客語友善商店，其中包含35個客語友善家庭、3個客語友善社區中心及1處鳳林國際慢城客語友善美食街，建制整體友善客語環境，提高客語學習意願，今年客語能力認證報名的人數也突破以往的人數，呈現倍數的成長。

推廣客語上，花蓮縣府在法治層面也做了多項鼓勵措施，包括客家事務輔導團、公務人員客語能力獎勵、客語友善環境設置、推動客語文化永續薪傳補助、獎勵客語績優等要點，也配合客委會為保存客語，推動客語友善環境，設計識別標誌講客」，作為推動客語友善環境的識別標章，提升客語在公共場域的使用率，也宣示客家話的版圖。

(中國時報)