北漂議題發酵 藍綠口水戰

前鎮小港議員參選人許乃文。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導

國民黨高市長參選人韓國瑜拋出北漂議題後發酵，但究竟北漂人口有多少，沒有確切官方數字，引發藍綠口水戰。前鎮小港議員參選人許乃文炮轟，韓國瑜指稱的41萬為不實數據，蓄意引發市民恐慌，要韓別當假新聞製造者。

許乃文指出，韓提出41萬北漂人口，算法從1946年至今0—100「累積」移出人口。若照韓邏輯，台北移出133萬人、桃園移出31萬人、台中移出29萬人、台南移出51萬人，全台逾1成人口都在漂，質疑韓刻意挪用數據引發輿論，讓高雄成眾矢之的。

許乃文也自行試算一番，他引用勞動部資料，2006年底起計算，高雄由公司投保勞保人數從96萬人成長至111萬人，就算扣掉外籍移工，仍增加12萬人。

他並指出，從行政院主計處平均每戶可支配所得調查，縣市合併後，高雄從2011年85萬元成長到2017年98萬元，共成長15％，6都第2僅次於台南市；平均每人每年可支配所得，這6年成長18％，代表實質所得成長，表示高雄有在進步，為何韓國瑜整天說又老又窮？

他認為，人流往首都發展是全球潮流，年輕人口下降更是世代結構少子化造成。他知道北漂一定有，如何吸引北漂族回流的政策才是重點，呼籲韓國瑜討論須基於正確事實上。

國民黨高雄市長參選人韓國瑜陣營表示，高雄市年輕人北漂的問題是否嚴重？假如不嚴重的話，民進黨提名的高雄市長候選人陳其邁會特地製作影片，呼籲北漂青年回鄉投票嗎？高雄市近年來的經濟發展確實表現不佳，民進黨一味的擦脂抹粉，能夠掩蓋年輕人大量出走的事實嗎？聰明的政府找方法解決問題，愚笨的政府卻是只會找藉口掩蓋事實。

(中國時報)

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