高思博拚經濟 蘇煥智榮耀古都

友善列印
中國時報
／台南報導

選戰進入緊鑼密鼓階段，國民黨台南市長參選人高思博打經濟牌，強調與韓國瑜展開「南高雙城合作」，攜手打造「黃金雙子城」贏回有錢賺的未來；無黨籍蘇煥智提出重現台灣第一城，主張於漁光島重建熱蘭遮城與大員市鎮，為台南作為國際歷史文化首都打下基礎。

日前韓國瑜、侯友宜與高思博合體造勢，南高雙城合作呼聲不斷，高思博也與韓國瑜簽訂「雙城跨域合作意向書」，承諾合作打造南台灣成為黃金雙子城，讓南台灣成為台灣最有錢的城巿，高雄、台南民眾都能過好日子。

高思博指出，過去南台灣民眾對民進黨特別好，南市執政21年、南縣25年、高雄縣33年執政，結果現在發展速度落後台中、桃園，他說，雙城起義，贏回一個大家有錢賺的未來，讓南台灣市政與經濟殺出重圍、再現生機，是自己最近在基層拜票時聽到最多的聲音。

昔在縣市合併升格時就提出重建熱蘭遮城的蘇煥智，就將此列為爭取首屆台南市長黨內提名重要政見，如今以無黨籍身分選市長，他重提此主張，指台南要成為台灣歷史文化首都，「重建熱蘭遮城及大員市鎮」是非常關鍵的一大步。

由於導演魏德聖提出將在後壁烏樹林重建熱蘭遮城園區，蘇煥智說明，異地重建不宜距歷史現場太遠，他不是反對魏德聖計畫，甚至很佩服魏導，但重建熱蘭遮城本就是市府之責，要有歷史重現大格局，而非全交由民間投資。

蘇煥智說，重建熱蘭遮城及大員市鎮會帶來更大經濟效應，屆時也能吸引麗晶郵輪等國際遊船停泊安平，他如當選市長，將設立「熱蘭遮城大員市鎮重建基金」專人專責推動，並邀請荷蘭及歐洲等國際資金共同投資。

(中國時報)

阿給拉挑戰石慶龍 拚族群凝聚力 藍氣勢旺 綠鞏固基本盤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。