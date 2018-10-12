高思博拚經濟 蘇煥智榮耀古都

2018年10月12日 04:12 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

選戰進入緊鑼密鼓階段，國民黨台南市長參選人高思博打經濟牌，強調與韓國瑜展開「南高雙城合作」，攜手打造「黃金雙子城」贏回有錢賺的未來；無黨籍蘇煥智提出重現台灣第一城，主張於漁光島重建熱蘭遮城與大員市鎮，為台南作為國際歷史文化首都打下基礎。

日前韓國瑜、侯友宜與高思博合體造勢，南高雙城合作呼聲不斷，高思博也與韓國瑜簽訂「雙城跨域合作意向書」，承諾合作打造南台灣成為黃金雙子城，讓南台灣成為台灣最有錢的城巿，高雄、台南民眾都能過好日子。

高思博指出，過去南台灣民眾對民進黨特別好，南市執政21年、南縣25年、高雄縣33年執政，結果現在發展速度落後台中、桃園，他說，雙城起義，贏回一個大家有錢賺的未來，讓南台灣市政與經濟殺出重圍、再現生機，是自己最近在基層拜票時聽到最多的聲音。

昔在縣市合併升格時就提出重建熱蘭遮城的蘇煥智，就將此列為爭取首屆台南市長黨內提名重要政見，如今以無黨籍身分選市長，他重提此主張，指台南要成為台灣歷史文化首都，「重建熱蘭遮城及大員市鎮」是非常關鍵的一大步。

由於導演魏德聖提出將在後壁烏樹林重建熱蘭遮城園區，蘇煥智說明，異地重建不宜距歷史現場太遠，他不是反對魏德聖計畫，甚至很佩服魏導，但重建熱蘭遮城本就是市府之責，要有歷史重現大格局，而非全交由民間投資。

蘇煥智說，重建熱蘭遮城及大員市鎮會帶來更大經濟效應，屆時也能吸引麗晶郵輪等國際遊船停泊安平，他如當選市長，將設立「熱蘭遮城大員市鎮重建基金」專人專責推動，並邀請荷蘭及歐洲等國際資金共同投資。

(中國時報)