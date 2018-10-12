藍氣勢旺 綠鞏固基本盤

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中國時報
／高雄報導

高雄市第七選區（三民區）市議員應選8席，有12人登記參選。國民黨、民進黨各提名4席，看似要平分所有席次，但仍有現任議員台聯黃淑美爭取連任，以及里長轉戰的林恭正等人，戰況激烈。

國民黨推出黃柏霖、黃香菽、曾俊傑、童燕珍；民進黨有何權峰、康裕成、鄭孟洳、洪平朗等；另有基進黨陳柏惟、時代力量林于凱、無黨籍林恭正、台聯黃淑美。

以民進黨而言，雖然推出4席，其中包含議員鄭新助的孫女鄭孟洳，選民是否「疼公憐孫」值得觀察。現任議議長康裕成是強棒出擊，屬於領先群。現任議員何權峰在地方深耕，洪平朗是前任市議員，有一定的人脈。

國民黨方面，黃柏霖等4人都是現任市議員爭取連任，若無意外，國民黨在三民區應可以揮出全壘打，4人全上。

三民區屬「綠大於藍」選區，但近來鬆動了，傾向不投票的選民多了一點。地方人士認為，民進黨雖然喊出要全壘打，4席全上，保守估計是坐3望4。藍、綠選票比例約45%％比55％，黃淑美、立委李昆澤的子弟兵林恭正的實力不容小覷。

國、民兩黨近來頻頻在三民區造勢，隨著韓國瑜聲勢大漲，國民黨打鐵趁熱，為選情加溫，因為投票率高，國民黨的得票率就會衝高；民進黨眼見危機，日前在鄭孟洳的競選總部成立大會，以及三民區造勢晚會傾盡全力，鞏固基本盤。

(中國時報)

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