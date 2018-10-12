礁溪、壯圍、員山鄉鎮市長 選情渾沌

友善列印
中國時報
／宜蘭報導

年底宜蘭五合一選戰，溪北地區的鄉鎮市長選舉除了宜蘭市、頭城鎮選情較為明朗，應可由現任者順利連任，在礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉都是新人角逐，且實力相近，誰能勝出尚難斷言。

重返國民黨的頭城鎮長曹乾舜，此次順利直接披上藍營戰袍拚連任，除了本身4年的政績表現十分亮眼，贏得鎮民的諸多掌聲，又成功整合藍軍勢力，順利連任應不是問題；民進黨籍的宜蘭市長江聰淵，雖然面對不利的政治大環境，但本屆任內政績有目共睹，個人頗具政治魅力及好口才，待人客氣少有樹敵，也被視為連任不成問題的「績優股」。

有4人角逐的礁溪鄉，除素人參政的林揚傑知名度較低，其他3人林成功、張永德、吳秋玟都是縣議員或鄉民代表等現任民代，各有政黨或派系奧援，勝負難分；「三足鼎立」的壯圍鄉，國民黨的沈清山有藍營的執政優勢，且擔任公所祕書多年，力圖延續藍營在壯圍鄉的執政權；民進黨推出前縣議員林水金出戰，基層實力相當強，另有曾擔任過兩屆鄉長的邱耀祖捲土重來，3人勝負難分。

員山鄉由民進黨籍的楊正宏與國民黨籍的張宜樺對決；張宜樺是現任鄉民代表，在地方上耕耘多年，實力不弱；楊正宏曾擔任過鄉公所主秘、縣黨部財務長，此次是首度投入選戰，但員山鄉目前是綠營執政，又是縣長參選人陳歐珀的故鄉，綠營勢必強力鞏固，勝算不低。

(中國時報)

藍氣勢旺 綠鞏固基本盤 林哲凌與黃勝賢票源 9人搶

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。