礁溪、壯圍、員山鄉鎮市長 選情渾沌

2018年10月12日 04:11 中國時報 胡健森 ／宜蘭報導 ／宜蘭報導

年底宜蘭五合一選戰，溪北地區的鄉鎮市長選舉除了宜蘭市、頭城鎮選情較為明朗，應可由現任者順利連任，在礁溪鄉、壯圍鄉、員山鄉都是新人角逐，且實力相近，誰能勝出尚難斷言。

重返國民黨的頭城鎮長曹乾舜，此次順利直接披上藍營戰袍拚連任，除了本身4年的政績表現十分亮眼，贏得鎮民的諸多掌聲，又成功整合藍軍勢力，順利連任應不是問題；民進黨籍的宜蘭市長江聰淵，雖然面對不利的政治大環境，但本屆任內政績有目共睹，個人頗具政治魅力及好口才，待人客氣少有樹敵，也被視為連任不成問題的「績優股」。

有4人角逐的礁溪鄉，除素人參政的林揚傑知名度較低，其他3人林成功、張永德、吳秋玟都是縣議員或鄉民代表等現任民代，各有政黨或派系奧援，勝負難分；「三足鼎立」的壯圍鄉，國民黨的沈清山有藍營的執政優勢，且擔任公所祕書多年，力圖延續藍營在壯圍鄉的執政權；民進黨推出前縣議員林水金出戰，基層實力相當強，另有曾擔任過兩屆鄉長的邱耀祖捲土重來，3人勝負難分。

員山鄉由民進黨籍的楊正宏與國民黨籍的張宜樺對決；張宜樺是現任鄉民代表，在地方上耕耘多年，實力不弱；楊正宏曾擔任過鄉公所主秘、縣黨部財務長，此次是首度投入選戰，但員山鄉目前是綠營執政，又是縣長參選人陳歐珀的故鄉，綠營勢必強力鞏固，勝算不低。

(中國時報)