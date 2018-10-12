林哲凌與黃勝賢票源 9人搶

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中國時報
／雲林報導

雲林縣第6選區縣議員選舉共9人登記參選，角逐6個席次，包括尋求連任的蔡岳儒、翁水上、蔡孟真、黃文祥，3名新人林昀蔚、黃美蘭、蕭惠娟，以及捲土重來的王新堯、蕭慧敏，老將固守大本營，新人來勢洶洶，1場激戰在所難免。

雲林縣第6選區包括北港鎮、水林鄉、口湖鄉3鄉鎮，本屆應有6名縣議員，但林哲凌於2016年口湖鄉長補選中勝出、黃勝賢因案喪失縣議員資格，目前僅有4名現任縣議員。林哲凌與黃勝賢的票源，也成為所有參選人極力爭取的目標。

民進黨籍林哲凌的選票，預料會由同是民進黨的蔡岳儒與林昀蔚吸收；出身北港的黃勝賢為無黨籍，但與朝天宮董事長蔡咏鍀交好，此次蔡妻黃美蘭參選，可望接收大部分選票。

4名尋求連任的老將蔡岳儒、翁水上、蔡孟真、黃文祥基本盤穩定。蔡岳儒與翁水上固守家鄉北港鎮大票倉；蔡孟真在老家口湖鄉人氣鼎盛，並於北港鎮設置競選總部搶攻票源；黃文祥則以家鄉水林鄉為根據地，同時積極拓展北港、口湖地區票源。

3名新人中，林昀蔚有民進黨奧援，加上年輕充滿活力與創意，吸引不少中間選民支持；黃美蘭與參選北港鎮民代表的蔡咏鍀夫妻檔，訴求「同心作恁的腳力」，選情穩定；政治素人蕭惠娟則勤跑基層尋求認同。

捲土重來的王新堯、蕭慧敏，2人上屆均是高票落選，經過3年多的經營，對於選情都表示審慎樂觀，但新人來勢洶洶，老將們均嚴陣以待，絲毫不敢掉以輕心。

(中國時報)

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