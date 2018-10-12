陳東財打省戰 林月琴協助民眾丟垃圾

2018年10月12日 04:11 中國時報 李怡萱 ／基隆報導 ／基隆報導

基隆市信義區本屆應選4席，今年共7人競選，現任市議員張漢土、韓良圻本屆宣布退休，另兩人陳東財、何淑萍被看好能順利連任。地方人士評估，空出的兩席可能形成國民黨新人韓世昱、民進黨新人陳宜和無黨籍林月琴3搶2局面。

藍營提名現任議員何淑萍，搭配新人韓世昱、江鑒育，何今年挑戰4連霸，雖面臨本屆敵手林月琴瓜分選票，但選情相對穩固。另外，2014年第一高票當選的議員韓良圻今年選擇不連任，票源能否流向接班人韓世昱成為變數。

綠營今年提名2人，陳東財是前民進黨市黨部主委，這次選舉打出「省戰」，每天騎腳踏車運動，車上掛著2個袋子，每次回家裝滿垃圾和回收物，當成最直接的服務兼拜票，也可向民眾宣導不要亂丟垃圾，一兼二顧。

陳宜有「漂亮寶貝」之稱，曾是代表台灣的網球國手，2014年以無黨籍參選信義區議員，雖然落選，但她仍不氣餒，今年獲得民進黨徵召，外界看好她和林月琴、韓世昱都有機會角逐餘下的兩席議員。

無黨籍參選人林月琴本屆以230票之差敗給何淑萍，此次捲土重來投入選戰，每日天未亮就到東信路定點，協助民眾將垃圾丟入垃圾車，獲得許多市民關注。至於另一名參選人黃元良，擔任東光里長達28年，也有一定的基本盤。

(中國時報)