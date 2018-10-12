竹崎一級戰區 傳出安全名單

2018年10月12日 04:12 中國時報 張亦惠 ／嘉縣報導 ／嘉縣報導

嘉義縣議員第6選區參選大爆炸，原有14人登記，前議長侯清河重複登記議員及村長，被判失格，形成13搶7的局面，與上屆同額局勢大不同。面對挑戰者來勢洶洶，雖坊間已傳有安全名單，但還沒到投票日，要連任的議員也不敢大意，面對這場硬仗卯足全力。

主力在竹崎地區的詹黃素蓮、何子凡、張貴忠此次競選連任，王焜玄原欲選鄉長，經立委陳明文從中斡旋，轉而投入縣議員選戰，讓此區選情有所變化。知情人士表示，國民黨詹黃素蓮具連任優勢加上死忠支持者，幾乎篤定拿下婦女保障名額、王焜玄為前鄉長王焜弘胞弟，人脈廣，又有行動綠團隊支持，選情看好。

至於無黨籍的何子凡，長期經營地方文教、問政犀利認真，曾讓縣長張花冠在議會上公開稱讚，可吸引中間選民，有機會過關；現任議員曾亮哲轉戰竹崎鄉長，曾任曾亮哲辦公室主任的莊竣傑也加入此次選戰，受曾亮哲過去在地方經營之惠，有一定實力，部分票源與王焜玄重疊，此次竹崎地區可說是一級戰區。

議長張明達主力在番路鄉，支持度相當高；中埔地區此次則有民進黨籍羅士洋及陳柏麟爭取連任，羅士洋有行動綠團隊支持，加上連任優勢，選情看好；根據黨內高層說法，脫黨參選的龔良榮可能瓜分陳柏麟的票源，但陳在地方頗有聲望，連任機會不小。國民黨邱銀海為現任中埔鄉民代表，因侯清河失格，其支持者的票可能流向邱銀海，另東興村村長涂文以也脫離民進黨參選議員。

此外還有競選總部設於阿里山樂野的無黨籍林琨閔、竹崎鄉上屆競選代表失利的王清美此次競選議員，對比上屆同額的和平狀態，第6選區此次戰況激烈，其中又以竹崎為一級戰區。

(中國時報)