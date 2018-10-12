智慧車格好停 找車位省10分鐘

北市府針對熱門路段布設車位地磁感測器，讓民眾透過「北市好停車」APP即時掌握路邊空位，年底前將完成4000格位，找車位可省下5到10分鐘。（陳燕珩攝）

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中國時報
／台北報導

台北市停車一位難求，為避免民眾繞半天找不到位子，北市停管處針對熱門路段布設智慧感測器，現在只要下載「北市好停車」App，就能透過即時資訊找到路邊停車空位，目前已有1600格裝設完畢，預計年底前會遍布163條路段、4000格位，民眾找車位可省下5到10分鐘。

北市好停車App原就有查詢路邊格位功能，不過以往是靠收費員開單時，一併將資料傳到雲端，每30分鐘才巡場一次，資訊不夠即時準確，加上晚間、假日時段不收費，沒有人員開單，民眾查不到正確資訊，只能碰運氣。

下載App 即時報空位

為了提升停車效率，停管處鎖定全市停車周轉率大於5的路段及重要商圈，年底前將設置4000個路邊格位地磁感應器，即時偵測停車狀態。目前已完成36個路段、1600格位，包括西門商圈、圓環商圈、中正紀念堂等，預計11、12月再分別增設1600格、800格。

地磁感應 偵測停車

停管處說明，民眾下載App後點選智慧車位，可在地圖看到每格位狀態，紅色表示使用中、綠色則是空位，點進去會顯示收費時段、標準等，還有街景與導航，24小時即時更新，預估可替民眾省下5到10分鐘找車位時間。另外，收費單位也可運用停車資訊，讓人工開單更有效率、特殊格位管理更智慧化。

北市目前約有4萬7600個路邊收費停車格，目前先針對4000個熱門路段格位實施，市府以「買服務」方式向業者承租感測器，每年成本約920萬元，若實行成效良好，未來不排除擴大範圍。

(中國時報)

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