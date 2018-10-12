台中港擴建說明會 里長抗議

台中港務分公司總工程司朱志光（左二）上台說明，不斷被帶頭抗議的里長阻撓。（王文吉攝）

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中國時報
／台中報導

台中港務分公司計畫在台中港外港區圍堤造地160公頃，11日於梧棲舉辦環評公開說明會，海線多位里長質疑用地需求根本沒那麼多，未來可能又引進高汙染產業，激動衝上台杯葛，說明會在混亂中散會。台中港務分公司強調，將加開說明會與地方溝通，也會盡量限制高汙染產業進駐。

針鋒相對 混亂中散會

「台中港外港區擴建計畫（第一期）環境影響評估公開說明會」11日在梧棲區公所舉行，梧棲及龍井多位里長憂心港區擴建會帶來高汙染產業，到場掛白布條抗議。台中港務分公司及台電代表輪番上台與里長舌戰，警方也出動戒備，最後主席宣布散會。

頂寮里長鐘金水得知台中港務分公司「技術性」完成說明會程序，氣得大罵台中港務分公司玩文字遊戲，竟在混亂中以「散會蒙混流會」。他指出，過去港區引進汙染產業，犧牲海線居民健康，他並不反對開發，但用不清不楚的手段，他們絕不容許！

港務分公司 加強溝通

台中港務分公司應多位里長要求，擇期再舉辦1場環評說明會。總工程司朱志光解釋，台中港定期航道疏浚土方的填區已近飽和，因此規畫在外港區興建外廓防波堤及收容餘土，預計可增加160公頃土地，配合台中火力發電廠發展天然氣發電機組，提供天然氣接收站船舶進出港用地。

朱志光說，西碼頭工專二區目前以台電天然氣及風電專區為主，無所謂高汙染產業，未來將設法限制高汙染產業進駐。港務公司回饋盈餘18％給地方政府，從103年起，每年回饋市府2億多元，統籌運用於台中港各區建設。

(中國時報)

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