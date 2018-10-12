吉貝耍夜祭 迎祖靈團圓看戲

2018年10月12日 04:12 中國時報 莊曜聰 ／台南報導 ／台南報導

台南市白河分局東河派出所內有2支「阿立矸」，分別寫上東河、水雲2個派出所的名字。（莊曜聰攝）

一年一度的台南東山吉貝耍夜祭12日登場，轄區內的東河派出所也祭祀西拉雅族祖靈，派出所內的「阿立母」也要迎請回大公廨參加祭典，昨日午間由東河里里長吳火生、東河社區發展協會里事長洪界山、所長岩東華請阿立矸仔回娘家，並派警車親自護送回大公廨「大團圓」。

西拉雅族重要祭典

西拉雅吉貝耍部落在南市白河分局東河派出所轄區內，與一般警所供奉關聖帝君、媽祖、千歲爺等神明不同，東河所從2009年開始供奉阿立母，祈求轄區平安，某年夜祭結束後有民眾請錯，後來才歸還，因此東河所內有2支象徵祖靈的阿立矸。

2012年水雲派出所整併後，由於員警合署東河所辦公，因此其中一支阿立矸就寫上水雲所的名字，一起接受祭拜；根據風俗，阿立矸以米酒、檳榔供奉，矸中插著澤蘭，初一、十五時更換，保持青綠，稱為「換青」，但奇妙的是，寫著水雲所的阿立矸中的澤蘭，總是很快就枯萎，對照水雲已廢所，讓人嘖嘖稱奇。

換青巧合令人稱奇

吉貝耍夜祭12日展開，東河派出所在夜祭前夕恭迎「阿立母」回大公廨團圓看戲，在族內長輩見證下，先替阿立矸換上紅紙，象徵穿新衣，再獻上檳榔、米酒祭拜，請示「阿立母」動身。

(中國時報)