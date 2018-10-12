批漏油卸責 湖西鄉告中油

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中國時報
／綜合報導

中油澎湖漏油事件爆發迄今3個多月，造成湖西鄉損害嚴重，鄉民不滿中油推卸避責，雙方遲遲無法達成共識，11日鄉長吳政杰親率自救會按鈴控告中油違反水汙法刑事責任，也將陳情監察院追究行政疏失。

指中油誤導鄉民和解了事

因應中油漏油災害，湖西鄉公所成立災害應變處理中心，同時號召成立自救會，設立專案窗口協助鄉民登錄資料，要求相關負責單位出面善後。

詎料，多次協調會議中油提出的慰問方式、損害賠償及回饋計畫等始終未能完全獲得地方認同，鄉民不滿中油態度一味地推卸閃避，甚至以不對等的價格條件，試圖誤導鄉民和解了事。

自救會壓不住滿腔憤恨，7日鄉長吳政杰偕同自救會成員10多人前往澎湖地檢署按鈴控告；吳政杰指出，公所受理鄉民提報案件超過200起，至今仍未見中油的具體回應，損害調查工作消極被動，賠償標準混亂不一，土地的長期傷害根本難以估算。

吳政杰強調，為了確保地方及居民權益，不得不提告走上訴訟，嚴正聲明一定追究各單位的疏失，除了針對中油違反水汙染防治法的刑事責任及賠償，同時擬向監察院陳情追究縣府等行政疏失，務必追討社會正義公道。

中油稱有人阻礙協商進度

台灣中油強調絕無推拖，並強調事故後董事長、總經理、副總經理、執行長均多次到澎湖關切，油銷部也派副執行長輪流駐點，每日早上高階主管會議更優先討論此事處理進度，對於鄉民的要求皆會在合理範圍內儘速從寬認定，但近期因鄉民受到部分人士要求別和中油協商，因此進度緩慢下來，中油對此表示遺憾。

(中國時報)

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