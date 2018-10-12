路邊隨租隨還 和運推共享汽車

北市府與和運租車iRent合作，推出100輛車「隨租隨還」，民眾可在全市21處路外停車場和路邊停車格借還車輛。（和運租車提供）

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中國時報
／台北報導

北市原定3月推出Ucar共享電動汽車服務，未料計畫胎死腹中，如今改與和運租車iRent合作，推出為期半年試辦計畫，提供100輛車「隨租隨還」，民眾可透過App搭配悠遊卡，在全市21處路外停車場和服務範圍內的路邊停車格借還車，按車型每輛、每小時租金168元或198元，里程費每公里3元計算。

市府與和運租車合作推出共享汽車，8日正式上路，租借民眾需滿20歲，下載iRent App後，上傳身分證、駕照加入會員，即可透過App預約附近車輛，取車時直接按下App解鎖按鈕即可，再用車內鑰匙發動，還車時同樣用App上鎖，租借每小時依不同車款收168元或198元租金，另加每公里里程費3元和eTag通行費用。

租車後可開出台北市，但借還車只能在北市服務範圍，全市除了北投、木柵等部分山區或堤外，其餘路邊公有停車格、合法免費停車處，或是白線區域都可任意取還車，換算4.7萬個路邊車格，約8成都能借還車，但不能停到限時、累進費率、身心障礙專用、裝卸專用等特殊格位。

另外，市府也開放21處公有路外停車場作為借還車站，民眾可透過車牌辨識進場還車，免付費用，後續將陸續增加場站。和運租車提醒，使用者借還車時，可透過App電子柵欄辨別是否在服務區內，超出範圍無法還車。

交通局長陳學台坦言，原希望共享、綠能一步到位，但電動車成本過高，業者難以經營，現在會先推行共享，再慢慢提升。

(中國時報)

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