高雄鐵路地下化 10月14日通車 送一卡通

高雄鐵路地下化通車在即，立委李昆澤（中）會同相關單位視察。（柯宗緯攝）

友善列印
中國時報
／高雄報導
帶有活潑黃色線條的新車廂。（柯宗緯攝）

高市鐵路地下化14日通車，11日立委李昆澤與交通部長吳宏謀等人實地視察，從高雄火車站試乘至科工館站。台鐵將於通車當日早上發放限量紀念卡及發售優惠套票；而青海、自立、大順、青年4座陸橋，年底優先拆除。

歷時12年、斥資近千億，全長15.37公里的鐵路地下化周日通車，13日晚上10時40分開出末班車後，切換軌道下地，14日起改行駛地下化軌道，改點後優化，7座通勤站每日84班次，新左營至屏東間區間快車行駛約32分。

李昆澤指出，高雄鐵路地下化新增7個車站，形同台鐵捷運化，使用車廂EMU800型區間車，內部採新穎電子螢幕系統、舒適座位及自行車友善空間，絲毫不輸北捷、高捷車廂，鼓勵民眾搭乘，祭出新左營—鳳山紀念一日券、十全十美紀念套票等優惠。

李昆澤表示，第一階段通車後，緊接著第二階段高雄車站站體將動工，仍是個大工地，督請高市府及交通部特別留意旅客出入安全。另外，接駁系統需要改進，要求相關單位加快腳步，設置公車接駁及Cbike。

至於民眾關心的中博陸橋去留，鐵道局長胡湘麟表示，會配合在二階工程完工前拆除，再將高雄帝冠式建築車站遷回高雄車站中央。台鐵將於14日早上於地下化沿線10個車站免費發送紀念一卡通票卡，除高雄車站1000張外，其餘9站各200張。

(中國時報)

3天4潑漆暴力 涂醒哲疑選舉操作 東碱蘇澳廠 宜縣府祭停工令

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。