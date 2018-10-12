高雄鐵路地下化 10月14日通車 送一卡通

2018年10月12日 04:12 中國時報 柯宗緯 ／高雄報導 ／高雄報導

帶有活潑黃色線條的新車廂。（柯宗緯攝）

高市鐵路地下化14日通車，11日立委李昆澤與交通部長吳宏謀等人實地視察，從高雄火車站試乘至科工館站。台鐵將於通車當日早上發放限量紀念卡及發售優惠套票；而青海、自立、大順、青年4座陸橋，年底優先拆除。

歷時12年、斥資近千億，全長15.37公里的鐵路地下化周日通車，13日晚上10時40分開出末班車後，切換軌道下地，14日起改行駛地下化軌道，改點後優化，7座通勤站每日84班次，新左營至屏東間區間快車行駛約32分。

李昆澤指出，高雄鐵路地下化新增7個車站，形同台鐵捷運化，使用車廂EMU800型區間車，內部採新穎電子螢幕系統、舒適座位及自行車友善空間，絲毫不輸北捷、高捷車廂，鼓勵民眾搭乘，祭出新左營—鳳山紀念一日券、十全十美紀念套票等優惠。

李昆澤表示，第一階段通車後，緊接著第二階段高雄車站站體將動工，仍是個大工地，督請高市府及交通部特別留意旅客出入安全。另外，接駁系統需要改進，要求相關單位加快腳步，設置公車接駁及Cbike。

至於民眾關心的中博陸橋去留，鐵道局長胡湘麟表示，會配合在二階工程完工前拆除，再將高雄帝冠式建築車站遷回高雄車站中央。台鐵將於14日早上於地下化沿線10個車站免費發送紀念一卡通票卡，除高雄車站1000張外，其餘9站各200張。

(中國時報)