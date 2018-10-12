租借家具在哪 柯稱給點時間

友善列印
中國時報
／台北報導

台北市長柯文哲日前與網紅Joeman合拍「興隆公宅2區開箱」影片，聲稱會提供住戶出租家具、網路設備，但有住戶向媒體投訴，市府承諾跳票，僅提供廚具、衣櫃、馬桶，其他家具須自理，痛批柯是騙子。柯11日受訪時澄清，還是會做到，但需要一點時間。都發局也表示，網路及第四台申請服務已經談妥，活動式家具租賃仍在尋求合作業者。

北市公宅租金市價85折，每當開放申請民眾都搶破頭，中籤率不到5％，但問題頻傳，像是先前健康公宅有住戶遷入不久，發現陽台漏水，連近期即將開放入住興隆公宅2區，民眾發現除廚具、馬桶、衣櫃外，屋內「家徒四壁」，與先前柯拍攝影片模像落差大，炮轟市府開芭樂票。

針對住戶質疑，柯文哲表示，之前去看健康公宅，發現空屋租給人家不方便，因此找物業管理公司來處理，但平台建立後，像是家具、電器等廠商要一個個找，現在租賃模式還沒建立，雖要花點時間，但一定做得到。

都發局指出，興隆公宅2區近期將辦理入住須知說明及選屋作業，屋內提供衣櫃、廚具、馬桶等，若住戶有網路及第四台系統需求，只要勾選選項，都發局及業務管理公司會協助於住戶入住時同步啟用。

都發局表示，現有租賃市場尚未成熟，仍需與業者商討細節，還需時間處理，但會以提供相關設備租賃服務為目標。

(中國時報)

秀林鄉長4年換6任 最短僅52天 老翁開車入錯檔 撞機車、路人1死…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。