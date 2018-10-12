租借家具在哪 柯稱給點時間

2018年10月12日 04:11 中國時報 林縉明 、 張潼 ／台北報導 ／台北報導

台北市長柯文哲日前與網紅Joeman合拍「興隆公宅2區開箱」影片，聲稱會提供住戶出租家具、網路設備，但有住戶向媒體投訴，市府承諾跳票，僅提供廚具、衣櫃、馬桶，其他家具須自理，痛批柯是騙子。柯11日受訪時澄清，還是會做到，但需要一點時間。都發局也表示，網路及第四台申請服務已經談妥，活動式家具租賃仍在尋求合作業者。

北市公宅租金市價85折，每當開放申請民眾都搶破頭，中籤率不到5％，但問題頻傳，像是先前健康公宅有住戶遷入不久，發現陽台漏水，連近期即將開放入住興隆公宅2區，民眾發現除廚具、馬桶、衣櫃外，屋內「家徒四壁」，與先前柯拍攝影片模像落差大，炮轟市府開芭樂票。

針對住戶質疑，柯文哲表示，之前去看健康公宅，發現空屋租給人家不方便，因此找物業管理公司來處理，但平台建立後，像是家具、電器等廠商要一個個找，現在租賃模式還沒建立，雖要花點時間，但一定做得到。

都發局指出，興隆公宅2區近期將辦理入住須知說明及選屋作業，屋內提供衣櫃、廚具、馬桶等，若住戶有網路及第四台系統需求，只要勾選選項，都發局及業務管理公司會協助於住戶入住時同步啟用。

都發局表示，現有租賃市場尚未成熟，仍需與業者商討細節，還需時間處理，但會以提供相關設備租賃服務為目標。

(中國時報)