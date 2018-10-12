2018年10月12日 04:11 中國時報 張亞中

兩岸關係從2016年蔡英文上任以後的「冷對抗」，到北京國台辦明確指出蔡英文的雙十講話「充斥兩國論與對抗思維」，台灣或台海已成為衝突熱點，現在就看美國是否要丟一根燃燒的火柴棒了。

蔡英文在國慶演講中，批評北京單方面文攻武嚇與外交打壓，不但傷害兩岸關係，更嚴重挑戰台海和平穩定現狀。面對此一狀況，蔡英文提出四個「不會」以為因應，分別是：「不會貿然升高對抗」、「不會屈從退讓」、「不會因一時的激憤走向衝突對抗」、「不會背離民意，犧牲台灣主權」。

對於蔡英文的國慶談話，華府國務院引述美國副總統彭斯日前的演說表示，將持續遵守美中三公報和《台灣關係法》下的一中政策，相信台灣對民主的擁抱為所有華人展示一條更好的道路。

蔡英文在國慶談話中，不再以「這個國家」或「台灣」來取代「中華民國」，而開始提「中華民國」這4個字，看似有所改變，但是基本上仍是「中華民國即台灣」，兩岸是「一邊一國」的思路，用的新詞是「中華民國台灣的主權」。

蔡英文的民進黨認為，願意接受「中華民國」這4個字已經是極大的讓步，因而在這次的演講中發明了「中華民國台灣主權」這8個字，把「中華民國」當成「台灣」的形容詞。蔡英文認為，這是對藍軍的善意，也是做為其向北京主張「維持現狀」的證明。

蔡英文可能不了解，兩岸定位並不是取決於台灣地區叫什麼國名，而是如何認定兩岸主權與治權的法理關係。民進黨的核心思路是「一中一台」，堅持兩岸主權無關且互不隸屬。就兩岸關係來說，這就是分離主義了，不會因為叫「台灣國」或「中華民國」而有所不同。

北京的認知是，只要不接受「一中原則」、「不明確放棄台獨」，所有其他說法都屬「兩國論」。更何況北京認為，蔡英文上任以來即積極推動「文化台獨」、「去中國史」，又限制兩岸交流，強化對大陸的分離與敵對思維。此次國慶再度重申「不會屈從退讓」、「不會犧牲台灣主權」的談話，更使北京認為，蔡英文的台獨思維本質並沒有變，仍是「兩國論」的倡議與執行者。

蔡英文此次的談話仍是以「打民主牌」為基調，美國也以「民主」為由支持台灣。但是在北京的眼中，「民主」的結果如果是「一邊一國」，這就涉及國家核心利益問題；美國雖然口頭上仍堅持「三公報一法」，但是新的《台灣旅行法》與《2019年國防授權法》早已在「掏空一中」。

蔡英文的國慶演說在傳達「台獨不變，但不會走激進路線」的立場，北京回應「蔡英文是兩國論執行者，並挾美自重」；美國的發言傳遞「會尊重台灣民主，但也不違背一中政策」的訊息。蔡英文及北京國台辦說的都是「真話」，只有美國的說法最不清楚，美國沒有告訴兩岸，「一中」或「民主」，何者為重？

美國要全面對抗中國已是事實，雙方衝突戰場目前已不再只是經貿，而擴展到南海與台海。兩岸之間僅是「冷對抗」還是將演變為「衝突熱點」，全看美國的策略選擇。美國什麼時候決定用「台灣牌」來刺激大陸，已把自己命運交給美國的民進黨政府沒有置喙的能力，甚而也沒有拒絕的意願，而北京基於捍衛其核心利益，也有不得不奉陪的民意壓力。這就是目前台灣的險局。

（作者為國立台灣大學政治學系教授、孫文學校總校長）

(中國時報)