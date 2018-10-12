萬人接力做掃帚 環保薪火傳

新北市長朱立倫與環保局同仁、環保志工11日共同完成「萬人接力做掃帚」活動，現場達標1萬支掃帚。（譚宇哲翻攝）

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中國時報
／新北報導

新北市環保局成立滿30周年，11日在新北市政府市民廣場舉辦慶祝活動，除有30周年紀念影片播放、環保志工啦啦隊表演，新北市民響應的「萬人接力做掃帚」也在現場達標1萬支掃帚，並在新北市長朱立倫見證下，由3位資深隊員將掃帚交給3位最年輕隊員，象徵環保工作薪火相傳。

今昔回顧 努力獲肯定

慶祝活動以「環保局的今與昔」影片揭開序幕，細數新北市環保業務1988年從台北縣衛生局的第二課獨立成立環保局，內部也從4個業務單位到現在12個業務單位，不斷推動、優化循環資源、環境衛生、環境教育及低碳永續等業務，道出環保局同仁的努力與民眾的支持。

各區環保志工們也以資源回收物精心扮妝，帶來活力四射的啦啦隊表演，八里區大崁里志工用回收的旗幟布、鈴鐺、小水桶、鍋碗瓢盆組成一支閃閃發亮的「大崁閃亮隊」；三重區大有里環保志工隊則以資源回收物做表演服裝道具，打扮成企鵝，現場宛如環保嘉年華，熱鬧滾滾。

評比佳績 市民的驕傲

朱立倫表示，30年來新北市屢次在中央環保評比中獲得佳績，更得到國際肯定，升格後的新北市已連續7年獲得全國最乾淨城市、連續6年低碳評比特優，同時在低碳永續家園認證評等也是第一個獲得最高「銀級」認證的地方政府，是環保局同仁、清潔隊員、里長以、環保志工與民眾共同的驕傲。

掃帚交接 使命再傳承

環保局表示，慶祝活動重頭戲「萬人接力做掃帚」活動，7月起在各個區清潔隊進行下已完成了9000多枝掃帚，昨由資深清潔隊員及環保志工共同完成最後階段達標1萬支掃帚接力，並由3位資深隊員將掃帚交給3位最年輕隊員，象徵環保工作傳承。

環保局指出，「萬人」代表著全體、無數的新北市民，「接力」則是延續、不停止，而「掃帚」象徵著維護環境的使命，「萬人接力做掃帚」就是期許全體新北市民甚至全國國民，不停歇地為環境努力付出。

(中國時報)

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