泛藍3強相爭 大樓票成關鍵

無黨籍的新竹縣竹北市長何淦銘（左），今年尋求連任。

友善列印
中國時報
／竹縣報導
新竹縣竹北市民代表陳榮燦（左二）投身竹北市長選舉。（莊旻靜攝）
新竹縣議員楊敬賜今年回鍋參選竹北市長。（莊旻靜翻攝）

竹北市人口超過18萬，為新竹縣最大鄉鎮，現任市長何淦銘尋求連任，對上國民黨籍前竹北市長楊敬賜、前市民代表陳榮燦，3人皆有國民黨色彩，此次選舉亦有如泛藍分裂，不過竹北市亦有不少外來人口，恐成左右選舉的關鍵。

鄰近竹科 「新住民」增9.6萬

竹北市原為傳統客庄，近海地區則有閩南族群，不過因地緣鄰近新竹科學園區，相較19年前，多出9.6萬人，接近竹東鎮總人口，這些「新住民」稀釋原有宗親與派系，也影響參選人布局。

2014年鄉鎮市長選舉，何淦銘以無黨籍參選，對上代表國民黨的張碧琴，儘管為泛藍對決，不過何淦銘以得票率69.60％、4萬8331票強壓對手。

2年前的立委選舉，林為洲、鄭永金均出身泛藍，還有民國黨的邱靖雅，3人在竹北市的票數均超過2.2萬票，相對林與鄭，邱靖雅根基較淺，在竹北的得票數卻能小輸林為洲、小贏鄭永金，也凸顯竹北市已非傳統政黨對決的選舉區。

已非傳統政黨對決選區

何淦銘的連任之路帶點荊棘，不僅有前市長楊敬賜來勢洶洶，夾帶過去議員、市長實力回鍋，挑戰何淦銘的4年政績，2人基本盤多在高速公路以西，而出身東區、屬客家籍的陳榮燦對市長之位虎視眈眈。

竹北市公民人口數多，除了3名參選人基本盤對決外，竹北市的大樓票恐將成為左右選情的關鍵，今年大選綁定公投，影響中間選民投票意願，恐也衝擊地方選情。

(中國時報)

萬人接力做掃帚 環保薪火傳 5大全國創舉 打造最乾淨城市

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。