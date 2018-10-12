泛藍3強相爭 大樓票成關鍵

2018年10月12日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣竹北市民代表陳榮燦（左二）投身竹北市長選舉。（莊旻靜攝）

新竹縣議員楊敬賜今年回鍋參選竹北市長。（莊旻靜翻攝）

竹北市人口超過18萬，為新竹縣最大鄉鎮，現任市長何淦銘尋求連任，對上國民黨籍前竹北市長楊敬賜、前市民代表陳榮燦，3人皆有國民黨色彩，此次選舉亦有如泛藍分裂，不過竹北市亦有不少外來人口，恐成左右選舉的關鍵。

鄰近竹科 「新住民」增9.6萬

竹北市原為傳統客庄，近海地區則有閩南族群，不過因地緣鄰近新竹科學園區，相較19年前，多出9.6萬人，接近竹東鎮總人口，這些「新住民」稀釋原有宗親與派系，也影響參選人布局。

2014年鄉鎮市長選舉，何淦銘以無黨籍參選，對上代表國民黨的張碧琴，儘管為泛藍對決，不過何淦銘以得票率69.60％、4萬8331票強壓對手。

2年前的立委選舉，林為洲、鄭永金均出身泛藍，還有民國黨的邱靖雅，3人在竹北市的票數均超過2.2萬票，相對林與鄭，邱靖雅根基較淺，在竹北的得票數卻能小輸林為洲、小贏鄭永金，也凸顯竹北市已非傳統政黨對決的選舉區。

已非傳統政黨對決選區

何淦銘的連任之路帶點荊棘，不僅有前市長楊敬賜來勢洶洶，夾帶過去議員、市長實力回鍋，挑戰何淦銘的4年政績，2人基本盤多在高速公路以西，而出身東區、屬客家籍的陳榮燦對市長之位虎視眈眈。

竹北市公民人口數多，除了3名參選人基本盤對決外，竹北市的大樓票恐將成為左右選情的關鍵，今年大選綁定公投，影響中間選民投票意願，恐也衝擊地方選情。

(中國時報)