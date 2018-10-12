不放棄恢復兩岸溝通的努力

2018年10月12日 04:11 中國時報 洪奇昌

美國副總統彭斯10月4日發表演說重批中國，儼然揭開「新冷戰」的序幕，美中雙方從貿易爭端到貿易戰、科技戰，到走向戰略全面對抗的形勢正在形成。當美中沒有霸權之爭，甚至美國對中國自由化抱有期待時，台灣不是美國的核心利益，但在美中核心利益衝突的新情勢下，彭斯的演講確認了台灣的角色將因為太平洋兩岸對抗升級而更為突出。

首先，美國需要介入台海局勢、深化對台支持的正當性理由。彭斯的邏輯是：美國認為「中國在世界各地推動其戰略利益」是「挑戰美國地緣政治優勢」，是「威脅美國利益」，而「美國將以實力捍衛美國利益」；既然「中國奪台灣邦交國、威脅台灣海峽穩定」是「中國推動其戰略利益的方式之一」，那麼「中國威脅台灣海峽穩定」就是「挑戰美國地緣政治優勢」，是威脅「美國利益」，而「美國將以實力捍衛美國利益」。台灣利益和美國利益由此掛勾。

另方面，美國為了維護其在印太地區的利益，「正與從印度到薩摩亞等整個地區與我們有著共同價值觀的國家建立更牢固的新紐帶。」而「台灣對民主的擁抱」不僅為所有華人展示了一條更好的道路，也讓台灣成為和美國共享價值觀且值得深化關係的盟友。這顯示蔡英文總統對北京「不對抗」、「不挑釁」的政策已在美國收到效果，華盛頓已認定是北京改變台海現狀，並決意提供台灣更大的支持。

台灣應把握現階段美國對台灣的重視，務實深化台美關係，開創台灣下一階段社會發展與產業轉型升級的戰略機遇期。

首先在教育文化方面，政府應擴大台美學術交流，為往後數十年台美關係打下基礎。政府應積極協助台灣的大學與美國大學建立雙聯學制，讓學子大學4年修業期間中有1至2年在美學習；此外，也應擴大教育部公費留學獎學金名額，鼓勵台灣科技、文化、政治、戰略等專業領域研究生赴美留學。

再者是產業科技方面，過去「搭橋專案」著重與中國大陸交流合作，近年則偏重新南向國家，現在政府更應關注與科技產業上游的美、日搭橋。尤其彭斯在演講中強調美國「正在雙邊基礎上達成新的貿易協議」，台灣應把握機會促成台美自由貿易協定。此外美國即將通過《建設法案》作為中國「一帶一路」的替代方案，政府與企業也應積極研議搭上美國的列車在世界尋找機遇。

至於區域戰略方面，台灣是美中競爭的前線，理應延續數十年來的政策路線負責地承擔國際責任。因此台灣若要讓美國的新戰略對自己有利，首要之務是思考在《台灣關係法》軍售條款的框架下，提出「強調防衛」並「對美國和其盟國的區域安全有幫助」的軍購項目，譬如大範圍遠程的偵察能力。

但我們也應注意，美中對抗格局對台灣雖有機遇，但風險也同時存在。從中方動態來看，北京在台海實施軍演、在南海驅離美艦，對內則持續在黨政軍系統集權、強化社會控制和透過量化寬鬆維持經濟發展等動向，都顯示北京有繼續與美國對抗的傾向。台灣處於美中對抗的前線，恐將面臨北京進一步對台灣內政、經濟和國際空間的報復性施壓。

所幸「新冷戰」畢竟意味著雖有擦槍走火的風險，但各方仍竭力避免矛盾激化為熱戰爭。正如彭斯所提「競爭並不總意味敵對」，川普總統也希望「與北京建立建設性關係，共同促進我們的繁榮與安全，而不是分離。」

美、中尚且保留迴旋餘地，台灣也應思考如何在當前局勢下穩定台海局勢，甚至創造新的可能。台灣首先應避免錯估情勢，不應過度期待美國對中國採取更強硬的施壓，就代表台灣國際地位問題可出現重大轉折。畢竟美國對台問題依然有底線，會遵守《台灣關係法》和「一中政策」。

中方領導人更應關注蔡總統在國慶演說時重申「中華民國（台灣）」的意涵，此一稱謂說明了執政黨接受憲法上的一中架構，更是台灣社會的最大共識；這也是蔡總統維持其兩岸政策一致性，對北京「善意」與「承諾」不變的展現。期待兩岸領導人的大智慧與大格局，以雙方人民福祉為依歸，在詭譎的時局中，不放棄兩岸恢復溝通的嘗試，積極思考兩岸關係和平發展的可能途徑。 （作者為前海基會董事長）

(中國時報)