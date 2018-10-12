5大全國創舉 打造最乾淨城市

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中國時報
／新北報導

新北市環保局成立30年，許多環保政策在升格後相繼推出，讓新北市連續7年獲得最乾淨城市第1名，環保局表示，包括「黃金資收站」及「幸福小站」、「公廁金質獎」、「里環境認證」、「袋袋相傳reBAG」二手袋回收平台、永和樂華不塑之客友善夜市等5大全國環保創舉，是引領新北市邁向環保城市的堅固磐石。

新北市升格後，環保局先是創全國之先推動「黃金資收站」及「幸福小站」，讓資源循環再利用、垃圾減量之餘，也增加了民眾對環保的參與度和社區凝聚力，而衍生的公益回饋金，更讓社會多了一份關懷。

隔年起環保局陸續推動「公廁金質獎」、「里環境認證」，透過評比良性競爭，讓里長們開始重視環保，願意與里民一起打造乾淨美麗家園，促使環保運動深入區里，成為全民運動。

響應減塑方面，環保局首創推出「袋袋相傳reBAG」二手袋回收平台及打造永和樂華不塑之客友善夜市，搭配結合垃圾專用袋與購物袋的「環保兩用袋」，使資源回收增加、垃圾大幅減量。

新北市環保局發言人、簡任技正孫忠偉說，新北市在許多環境政策中均扮演「先行者」的角色，能夠在環保署地方環境清潔考核評比中，得到「全國最乾淨城市」7連霸好成績，不僅是靠每天辛勤工作的清潔隊員，也表示新北市民已經普遍具備良好的環保認知與實踐力，環保局成立30年，見證環保觀念演進的黃金時期，期待未來30年能有更多成就，給新北市更為美好的環境與風景。

(中國時報)

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