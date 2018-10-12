藍、綠分裂危機 恐現棄保效應

友善列印
中國時報
／竹縣報導

新竹縣13鄉鎮中，以新豐鄉長選情最為競爭，一反本屆與上屆均為同額的狀況下，今年共有7人登記角逐鄉長之位，無論國民黨、民進黨都面臨泛藍、泛綠的分裂危機，還有參選人傾向民國黨，鄉長選情有如縣長選舉縮影，不過因參選人數眾多，地方人士預估，恐會在最後階段出現棄保效應。

新豐鄉連2屆皆由現任鄉長徐茂淦同額參選，今年則有7人角逐，國民黨在新豐鄉提名代表會主席許秋澤競選，民進黨則提名林祺鐵，林祺鐵也是民進黨在竹縣13鄉鎮市長中唯一提名人選。

不過泛藍有縣議員羅春蘭、鄉公所祕書徐煒傑、前村長姜政焜角逐，泛綠還有現任瑞興村長何寬森，另外還有傾向民國黨的前縣議員黃金樓，競爭十分激烈。

新豐鄉公民數約4.4萬人，接近全縣1/10，除有客家庄，濱海地區則有閩南人，靠近新竹工業區亦有部分外來人口，連2屆縣長選舉在新豐鄉的得票率與全縣得票率十分接近，有如全縣縮影。

今年鄉長參選者眾，各陣營瓜分選票，而五合一選舉往往牽動各層級，彼此互相拉抬，儘管新豐鄉政治版圖依舊是藍大於綠，不過在泛藍參選人數逾半、有分裂危機的狀況下，民進黨是否會喊出棄保，一拚鄉長之位，或是由藍綠色彩相對模糊的參選人從中得利？仍有待觀察。

(中國時報)

5大全國創舉 打造最乾淨城市 寶山、峨眉鄉長選戰 捉對廝殺

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。