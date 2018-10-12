藍、綠分裂危機 恐現棄保效應

2018年10月12日 04:11 中國時報 莊旻靜 ／竹縣報導 ／竹縣報導

新竹縣13鄉鎮中，以新豐鄉長選情最為競爭，一反本屆與上屆均為同額的狀況下，今年共有7人登記角逐鄉長之位，無論國民黨、民進黨都面臨泛藍、泛綠的分裂危機，還有參選人傾向民國黨，鄉長選情有如縣長選舉縮影，不過因參選人數眾多，地方人士預估，恐會在最後階段出現棄保效應。

新豐鄉連2屆皆由現任鄉長徐茂淦同額參選，今年則有7人角逐，國民黨在新豐鄉提名代表會主席許秋澤競選，民進黨則提名林祺鐵，林祺鐵也是民進黨在竹縣13鄉鎮市長中唯一提名人選。

不過泛藍有縣議員羅春蘭、鄉公所祕書徐煒傑、前村長姜政焜角逐，泛綠還有現任瑞興村長何寬森，另外還有傾向民國黨的前縣議員黃金樓，競爭十分激烈。

新豐鄉公民數約4.4萬人，接近全縣1/10，除有客家庄，濱海地區則有閩南人，靠近新竹工業區亦有部分外來人口，連2屆縣長選舉在新豐鄉的得票率與全縣得票率十分接近，有如全縣縮影。

今年鄉長參選者眾，各陣營瓜分選票，而五合一選舉往往牽動各層級，彼此互相拉抬，儘管新豐鄉政治版圖依舊是藍大於綠，不過在泛藍參選人數逾半、有分裂危機的狀況下，民進黨是否會喊出棄保，一拚鄉長之位，或是由藍綠色彩相對模糊的參選人從中得利？仍有待觀察。

(中國時報)