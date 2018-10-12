美台海軍演 莫誤判情勢

2018年10月12日 04:11 中國時報 柳金財

蔡總統發表國慶談話，呼籲大陸在區域安全上扮演負責任角色，勿製造衝突。《華爾街日報》認為蔡英文在演說中充滿對大陸的「間接批評」，可能讓大陸當局更為擔心，美將強化對台支持；「美國之音」也提到蔡政府的「親美」路線更顯著。這些評價顯示，蔡英文國慶談話呼應美國副總統彭斯先前對大陸的批評。

美國媒體之前報導美國11月將在台海與南海進行軍演，時機適逢美國期中選舉及台灣地方選舉。美軍演衍生的軍事潛在衝突增加，若挑動大陸民族主義暴衝，以軍演反制，勢必惡化美中及兩岸關係，「台海因素」將成為影響美、台選舉的關鍵變數。

有論者以為美國在台海軍演是幫助蔡政府贏得地方選舉，甚而贏取總統寶座，以確保台灣成為印太戰略圍堵大陸的角色。若由堅持「九二共識」的國民黨贏得地方大選，或認同「兩岸一家親」的柯文哲贏得市長連任，並在2020年贏得總統大選，這將產生「親中」政權，導致印太戰略防線出現缺口。

美國軍演的政治意義在選舉上，「川普未必是在幫自己，而是在幫小英」，或者「至少，是在幫美國在整個圍堵中國的戰線上，不致出現缺口」。上述說法視美台關係為民主價值及軍事同盟關係般緊密。然而川普對傳統盟邦關係的維持已不再被視為是忠誠的。對傳統盟邦尚且如此，遑論沒有簽訂共同防禦條約或正式邦交的台灣呢？

若將美國11月初軍演的政治任務視為干預台灣地方大選，這是過於高估台灣在印太戰略的重要性。美中既是戰略合作夥伴關係，也是競爭對手；但彼此又難避免陷入周期性波動，既衝突又合作。美對中批判逐漸加大力度，視其為修正主義國家，這是「有的放矢」。川普批評中國干預美期中選舉，彭斯的批判再擴及金融、科技、情報、政治、人權與外交等領域，充分顯示美國人對霸權殞落之危機意識，這也標誌美中在各領域充滿利益衝突。

這不是美、中在兩岸議題上面臨遭遇戰而已，而是這兩大超級強權在全球治理競爭的縮影，更涉及川普為贏取期中選舉所進行的國內政治動員，塑造「中國威脅論」成為其選舉中的集體誘因。軍演發生在台海，不應錯誤解讀為「美國以軍事力挺民主台灣」。若蔡政府內部或激進獨派過於依賴美國支持，提出激烈且具台獨意涵的政策，恐引火上身。

獨派或許認為此時美、中正處於全面交惡狀態，這是台灣尋求突破現狀的絕佳戰略機遇期；尤其自美台斷交以來，美國從未如此強烈支持台灣。但蔡政府不應「見獵心喜」，在兩大強權競逐中，仍應奉行維持現狀的承諾不變、善意不變、不會對抗、不會挑釁的路線。

美中戰略衝突惡化之際，更需緩和兩岸關係以為平衡，避免將台灣強綁至美國印太戰略中，成為戰車。（作者為佛光大學公共事務學系助理教授）

(中國時報)