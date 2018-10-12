寶山、峨眉鄉長選戰 捉對廝殺

寶山鄉長邱坤桶（中）爭取連任，近期舉辦活動增加曝光率。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

寶山與峨眉兩鄉今年鄉長選舉較其他地區單純，皆為兩兩對決，一方為國民黨提名，另一方為無黨但被地方認為是親綠的參選人。寶山鄉是第3度纏鬥的國民黨邱坤桶對上無黨籍范玉燕，峨眉則是國民黨籍王增忠與無黨籍黃森昌。

寶山公民數有1萬2615人，上屆鄉長選戰開出有效票數近8500票，邱坤桶得票率53.5％范玉燕則為46.5％，今年為兩人第3度纏鬥，其中的恩怨情仇已是寶山鄉親茶餘飯後的話題。

邱坤桶此次為爭取連任，早早做足準備，寶山鄉廣告「推好推滿」，活動「辦好辦滿」，務求增加寶山鄉知名度。

但范玉燕也不是省油的燈，敗選後積極投入社區、勤跑基層，重新扎根，力拚再次翻轉選舉結果。

峨眉公民數4990人，上屆鄉長選舉開出4000多張有效票，顯示當地民眾參與度高。在現任鄉長江寧增兩任屆滿後，年底選戰由國民黨籍鄉公所祕書王增忠對決無黨親綠派的代表黃森昌，兩人一個行政經驗豐富，一個與民意更為接近。

打出「增」心服務、「忠」於鄉親口號的王增忠，由於獲得國民黨的支持，且加上擔任現任鄉長祕書的行政資歷，實力不容小覷，但因峨眉地處竹縣與苗栗交界，是個容易被邊緣化的區域，黃森昌喊出「挺動峨眉」的口號相當吸引人，峨眉人十分期待能被看見。

(中國時報)

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