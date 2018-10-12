嚴辦假新聞 才是假消息

2018年10月12日 04:11 中國時報 高源流

蔡英文政府、新上任的調查局長呂文忠，最近口口聲聲地說要嚴辦假消息、假新聞，說實在的，這種說法和放話才是台灣當前最典型、最可笑的假消息、假新聞。而且，就因為放話的是總統、調查局長，這樣的假消息對我們民主體制、言論自由，甚至社會安定的侵害與破壞，更深且鉅。

不論是講假消息，還是說假新聞，這裡面牽涉到事實的真或假認定。而最核心的問題在於，我們這個社會對於「事實」的認定，很難，而且難到幾乎是不可得。

就舉陳水扁貪瀆的「事實」該怎麼認定來談，就很有趣。10多年前，瑞士的檢察官發現陳水扁的兒子及媳婦，在他們國家的銀行有可疑的「海角7億」，就正式發函我國追查。這應該就是陳水扁涉及貪汙的事實吧！

最高檢特偵組偵查後，把陳水扁提起公訴。那麼檢察官在起訴書中所載的陳水扁犯罪事實，也應該是陳水扁貪汙的事實。往後，法院一審、二審到終審的判決內容，也指陳水扁貪汙。這些應該都是法院認證的事實。

但是，民進黨內一大票人，特別是那個監察委員陳師孟，都認為不是事實。而且，陳師孟還反過來要追究偵查、審判陳水扁的那些檢察官、法官。他們認為的事實是：陳水扁被迫害。

這就是當前蔡英文總統、調查局長談嚴辦假新聞、假消息的最大問題。民進黨政府眼中的假新聞、假消息，不一定就是假，很可能是真。正如陳師孟眼中的陳水扁一樣。陳師孟說是假，但社會普遍認為是真。

至於蔡政府要嚴辦假消息、假新聞，真是大笑話，本身就是假消息。一是因為，我們現行的法律沒有假新聞的規範，根本不可能辦，也無從嚴辦。而假消息雖然可以辦，但也談不上嚴辦。

這是因為當前可以據以查辦假消息的，就只有《社會秩序維護法》，而這個法是處理不當行為的微罪法律，最嚴重的處罰頂多就是拘留5天，說要罰錢，最高也不會超過6萬元。如果真有個「嚴」字，也是構成要件很嚴。

蔡政府國安單位說要查辦的「詆毀國家元首」、「扭曲政府政策」，具有高度政治性，必定淪為政治迫害的工具。試想，國民黨執政、民進黨還在野時，民進黨是如何地詆毀國家元首，當年，民進黨還對政府當局要究辦詆毀國家元首嗤之以鼻；就連侮辱國旗的法條，民進黨人都認為是妨害言論自由，從不看在眼裡。

政府機關擁有龐大的行政資源，也都設有專人或專責單位負責對外發布新聞，適時說明政府政策，回應輿論，比一般尋常人更具修復名譽及形象的能力。

即便真遇到有不實消息，政府該做的是澄清、修正，而不是動輒拿法律要辦人。民主國家與極權國家的差別，也就在這裡。（作者為資深媒體人）

(中國時報)