現任尬前任 鹿死誰手難預測

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中國時報
／竹縣報導

新竹縣湖口鄉為縣內第2大鄉鎮，一向被視為國民黨鐵票區，現任國民黨籍鄉長林志華尋求連任，對上強勢回鍋的前鄉長張春鳳，2人均有議員、鄉長資歷，背後亦各有宗親支持，鹿死誰手仍難以預測。

湖口鄉公民數近6.2萬人，不僅是傳統客家庄，鄉內有近3分之1面積為軍事基地，亦有眷村，一向被視為國民黨的票倉，今年湖口鄉縣議員、村長、代表等各層級參選人，以國民黨籍登記者的比例，是新竹縣13鄉鎮中最高，顯見湖口鄉對國民黨的支持度。

林志華早在2002年前即有參選鄉長的經驗，4年前他以國民黨籍3度挑戰湖口鄉長之職，對上無黨籍的另外2名對手，他以超過6成得票率、2萬5559票，強壓第二高票的8126票，順利當選。不過今年對上曾任鄉長的現任議員張春鳳，挑戰壓力相對較大。

林志華與張春鳳並非首度對決，2人曾在2005年鄉長選舉競爭，均以國民黨籍登記，不過由當時首度參選的張春鳳以52.75％得票率，勝過林志華的47.25％，張春鳳在2009年連任，對上同為國民黨的羅世洞，同樣以56.3％得票率勝出。

今年國民黨在湖口鄉提名林志華，張春鳳雖以無黨籍登記，不過亦曾是資深國民黨員，即使本屆以無黨籍轉戰議員，亦順利當選，此次強勢回鍋，對上握有行政資源的林志華，2人均有一定實力，而國民黨鐵票倉效益是否能在鄉長選舉中發揮作用？有待觀察。

(中國時報)

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