2018年10月12日 04:11 中國時報 陳世昌

蔡英文總統的雙十談話看似軟中帶硬，但明眼人都聽得出其實是「硬梆梆」，大陸國台辦隨即嚴詞回應，認為蔡談話充斥「兩國論」分裂論點，更認定民進黨是台海和平穩定的破壞者，「挾洋自重，升高對立」。

台海穩定得來不易，恐怕蔡英文的談話又在台海埋下深水炸彈。聽得飄飄然的除了綠營，就是急著要把手伸入台海的川普政府了。但前國安會祕書長蘇起在一篇論述〈台海若生波，美國會來救嗎？〉的文章指出，美國民眾最不樂見的兩大戰爭就是必須對上中共的台海及釣魚台，文中深入剖析歷來及未來台海若生事端，美方的態度只有一個，就是美國利益優先，不會讓自己的子弟兵替別人擋子彈。

上周傳出美方可能下月在台海軍演，亞股旋即因恐慌「周邊有事」嚇傻，蔡英文一席話也讓暴跌的台股雪上加霜，都再次印證經濟是軍事風險最為脆弱的死角，然而蔡政府顯然輕忽惡果。蘇起在一場論壇中更直言，全世界都兩邊押注，只有台灣一面倒向美國，誤判美方會全心全意「愛台灣」。

瞻諸當前兩岸情勢，蔡英文上任初始的所謂「維持現狀」，已因屢屢誤認美國足以信賴，多次錯誤操作導致兩岸互信機制破壞殆盡，兩岸關係從僵局幾乎陷入死胡同，儘管北京單向表示推動民間交流政策不變，但對於美方軍事行動的躁進，與台灣的默認甚至呼應，已出現不耐的態度。日前美、中驅逐艦險些相撞，若台海重演類似狀況，一旦擦槍走火，後果不堪設想。

台灣海峽被稱為「黑水溝」，甚至有民謠《渡台悲歌》形容海域的險峻，但兩岸血脈相連，台海定位應該是和平共榮的橋梁，而不是一再架設鋼索，需要超高的技巧甚至運氣才能化險為夷地通過，更不應讓如美國的外力來無端攪和，徒增台灣生靈塗炭的危機。兩岸人民都不希望兵戎相見，領導人須有遠見與高度，跳脫一黨一人之私。尤其眼前民進黨選情低迷，更不能為拉抬選情走鋼索，如果自溺於美國的呵護，屆時只怕連棄子都不如。

台海除戰略價值，更多的是經濟價值，兩岸應攜手讓海域資源充分發揮，而不是淪為軍機與航母的練兵場。台海是中華民族共同的歷史資產，不該變成外人的戰爭實驗室。台海從海面到空域有無限的經濟開發價值與空間，這筆全華人的大生意，兩岸是共同大股東，外國可以是投資者，但不該是企圖擁有者與控制者。

台海軍演衝擊持續發酵，蔡政府心中若真有人民，就該主動表態反對，也讓周邊國家都鬆口氣，甚至思考如何讓台海成為兩岸和平資產，如此相信不僅可以贏回台灣中間選民的選票，更是對國際社會的莫大貢獻。可惜蔡英文又錯失了關鍵機會，台海深水炸彈何時引爆，令人憂心！（作者為《大師鏈》傳媒編輯長）

(中國時報)