尖石、五峰原鄉 力拚宗族人脈

友善列印
中國時報
邱立雅／竹縣報導

尖石、五峰兩鄉為山地原住民鄉，鄉長以山地原住民為限。尖石居民多半為泰雅族群與部分客家人，五峰人口則由泰雅族、賽夏族及少數客家民族組成，其中泰雅族原住民占2/3強，賽夏族原住民占1/3弱，客家族群僅有300餘人。

尖石在今年鄉長選戰為國民黨提名的曾國大對上無黨籍的范坤松。曾國大為老議員曾安勝之子，地方上宗親後援強大，上屆曾國大就曾挑戰過鄉長一職，僅小輸現任鄉長雲天寶400多票，拿到2389票，今年捲土重來，信心倍增。

而范坤松為現任議員，在上次4人激戰戰中拿下1996最高票，在地服務4年下來口碑佳。此次由黨籍提名新枝對上現任優勢老幹，除了有前後山的地緣之爭，端看誰的宗族人脈可傾巢而出。

五峰鄉長選戰今年相當激烈，參戰4人包括國民黨籍代表會主席曾榮貴代表、無黨林務局竹東站主任朱劍鳴、無黨籍前代表主席葛忠與無黨籍張輝榮。因五峰連續3屆鄉長貪汙下台且千票可當選，吸引多人挑戰鄉長一職。

其中曾榮貴與葛忠義長期耕耘五峰鄉，朱劍鳴與張輝榮雖為在地鄉親，但深耕程度不若現任或曾任民代者有優勢，且地方人士指出，張輝榮為長期生活在外地的媒體人，鄉親對他較為陌生，預估若曾榮貴與葛忠義交纏激烈，不排除朱劍鳴有上位機會。

(中國時報)

現任尬前任 鹿死誰手難預測 侯友宜憂 民調顯示我的危機

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。