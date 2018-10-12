尖石、五峰原鄉 力拚宗族人脈

2018年10月12日 04:11 中國時報 邱立雅／竹縣報導

尖石、五峰兩鄉為山地原住民鄉，鄉長以山地原住民為限。尖石居民多半為泰雅族群與部分客家人，五峰人口則由泰雅族、賽夏族及少數客家民族組成，其中泰雅族原住民占2/3強，賽夏族原住民占1/3弱，客家族群僅有300餘人。

尖石在今年鄉長選戰為國民黨提名的曾國大對上無黨籍的范坤松。曾國大為老議員曾安勝之子，地方上宗親後援強大，上屆曾國大就曾挑戰過鄉長一職，僅小輸現任鄉長雲天寶400多票，拿到2389票，今年捲土重來，信心倍增。

而范坤松為現任議員，在上次4人激戰戰中拿下1996最高票，在地服務4年下來口碑佳。此次由黨籍提名新枝對上現任優勢老幹，除了有前後山的地緣之爭，端看誰的宗族人脈可傾巢而出。

五峰鄉長選戰今年相當激烈，參戰4人包括國民黨籍代表會主席曾榮貴代表、無黨林務局竹東站主任朱劍鳴、無黨籍前代表主席葛忠與無黨籍張輝榮。因五峰連續3屆鄉長貪汙下台且千票可當選，吸引多人挑戰鄉長一職。

其中曾榮貴與葛忠義長期耕耘五峰鄉，朱劍鳴與張輝榮雖為在地鄉親，但深耕程度不若現任或曾任民代者有優勢，且地方人士指出，張輝榮為長期生活在外地的媒體人，鄉親對他較為陌生，預估若曾榮貴與葛忠義交纏激烈，不排除朱劍鳴有上位機會。

(中國時報)