社論－請蔡政府婉拒美在台海軍演

2018年10月12日 04:11 中國時報 主筆室

中美關係嚴峻，從貿易戰升級到全方位的對峙，美國副總統彭斯4日在華府智庫「哈德遜研究所」演講，指責中國全面挑戰美國利益並霸凌台灣。大陸針鋒相對，習近平主席宣示「中國最終還是要靠自己」，外交部長王毅在北京會見美國國務卿蓬佩奧時，對美台政策提出「三停止」與「一約束」，中美關係短期內不易善了。

美國媒體透露，美國太平洋艦隊計畫在南海與台海舉行大規模聯合演習，顯然將對日益緊張的美中關係起推波助瀾的作用，夾處在中美兩大強權之間的台灣，理應挺身而出，呼籲美國取消軍演，避免在瀕臨全面對抗的美中關係加油添柴，才是趨吉避凶之道。但蔡英文總統的國慶演說選擇了單邊依賴美國的錯誤立場。

自中國超德趕日成為世界第二大經濟體後，中美兩國的戰略矛盾便日益嚴重，前美國總統歐巴馬後期此一矛盾已逐漸浮現，具體反映在中國對英國核電廠投資案，在最後一刻遭到倫敦否決，也反映在東京推翻代表中資的鴻海收購日本東芝半導體案。及至川普主政，中美之間的戰略矛盾更是浮上檯面，並日漸尖銳化。不僅白宮、國務院、五角大廈、國會山莊「反中」論調高唱入雲，企業界、學術界與平民百姓的「反中」氣氛也甚囂塵上。

彭斯的演說當然是受到「反中」氛圍的感染，他對中國全方位挑戰美國利益的徹底解構，已超越美國歷屆政府對中國的批評，愈來愈像是川普對中政策的主軸。五角大廈5日發布最新報告，指控中國透過竊取美國智慧財產權、強制美國公司技術轉移、削弱美中之間的軍力平衡之外，並強調中國對美國國家安全具戰略性與關鍵的材料與技術供應，已構成「重大且持續升高的風險」，對中國的嚴厲亦超過以往。

除了不斷升級的關稅戰、貿易戰外，川普政府正研擬五大政策防堵中國政府竊取美國的高科技，白宮9日又施壓財政部長穆努欽把中國列為「匯率操控國」，顯示川普正考慮對中國打匯率戰，進一步制裁大陸。白宮國家經濟會議主席庫德洛4日在華府談論貿易時指出，美國已和墨西哥、加拿大達成新版貿易協定，並與日本、歐盟積極對話，希望達成協議；他認為，美國與這些國家正在形成一個對抗中國的貿易聯盟，以共同力量和中國談判。現階段若中方想認真談判，美方隨時準備好對話。

讓北京不安的是，伴隨著美國「反中」氛圍與「反中」政策的蔓延，美國「反中」政治人物有與「友台」政治人物相互利用、結合的趨勢。從去年開始，美國國會先後通過鼓勵美台軍艦互泊對方港口的《2018財政年度國防授權法》修正案、鼓勵美台官員互訪的《台灣旅行法》、建議美國強化台灣發展不對稱戰力與後備軍人戰力的《2019財政年度國防授權法》兩項修正案，中國擔心美國有意徹底翻轉40年來對華政策的基礎。

川普逐一簽署這些法案之後，中國擔心噩夢成真而亟思有所管控。王毅對美國國務卿蓬佩奧畫出美台關係紅線，要求美方停止與台灣的官方往來、軍事聯繫和軍售，停止干預願和大陸建交國家的外交政策，並約束和限制台獨勢力的發展。蓬佩奧對王毅的「三停止」與「一約束」未直接回答，僅表示「美方堅持一個中國政策」，認為兩國對此認知存在差異，並強調兩岸和平與穩定的重要。

維持兩岸的和平與穩定是美、中、台三方的責任，沒有任何一方能卸責。尤其台灣必須慎之再慎，畢竟台海安定對美、中不是生死存亡問題，對台灣卻是生命財產安全之所繫，自應扮演中介平衡的關鍵角色。只有美中關係良好，台灣才有機會生存發展。

蔡總統卻對美中關係惡化「見獵心喜」，把兩岸關係惡化全部歸咎大陸，認為中美關係惡化是台灣的機會，在中美之間選擇美國。作為理性的決策者，蔡總統應回歸中華民國的中國本質，認同「台灣人就是中國人」，呼籲美國打消敵對中國的錯誤選擇，取消這場可能在南海與台海舉行的軍演。果真如此，相信中國領導人也會「投之以桃，報之以李」，蔡英文不是一直期待習近平在兩岸關係上是一位理性的決策者嗎？

「聯美抗中」將使得兩岸關係倒退30年，亞洲國家中只有台灣選擇單邊壓寶，台灣要站在歷史錯誤的一邊嗎？

(中國時報)