侯友宜憂 民調顯示我的危機

2018年10月12日 04:11 中國時報 葉書宏 、 陳俊雄 ／新北報導 ／新北報導

根據《旺旺中時》最新民調，國民黨新北市長參選人侯友宜以49.4％持續領先民進黨參選人蘇貞昌16.6％；對此，侯友宜11日上午表示，民調是重要的參考，「民調某部分顯示我的一個危機！」擔心選民認為穩當選，就不願意幫忙催票、拉票；蘇貞昌則認為，民調是看趨勢不是看數字，雙方在青壯世代已經平手，可以看到新北市民是要選會做事的市長。

穩當選 選民反而不催票

侯友宜11日連趕板橋、石碇、中和4個行程，侯友宜首先到板橋區朝陽市場進行拜票，再轉往石碇區競選總部成立、市議員劉美芳造勢大會，傍晚再度前往中和區連城黃昏市場拜票，儘管天公不作美下起雨，侯依舊冒雨走遍整個市場。

媒體關心民調領先問題，侯友宜表示：「我非常擔心，因為民調如果贏對手，很多選民會想說，大概穩當選了，就不願意幫忙催票、拉票，甚至有時候氣候不好，就懶惰不想站出來投票，所以民調某部分顯現我的一個危機。」

侯友宜也再度針對深澳燃煤電廠爭議提出批評，蔡政府還沒就任時，說台灣不缺電，上任後又說缺電，一定要蓋深澳燃煤電廠，政策決定過程反覆，包含經濟部長官在內，很多的學者專家都說，如果不蓋深澳燃煤電廠，電力備用容量少0.1％。

深澳電廠 再質疑蔡政府

侯友宜質疑，「0.1％的備用容量，有必要用環境生態以及市民的健康來交換？」為何不跟著國際趨勢、降低燃煤發電來走，反而要製造一個環境學者說的「殺人電廠」；侯強調，「只會反對蓋深澳燃煤電廠，我不反對蓋電廠。」

蘇貞昌則表示，民調是看趨勢，不是看數字，尤其雙方在青壯世代已經平手，可以看到新北市民很聰明、要選的是會做事的市長；蘇也針對深澳電廠反擊，侯建也反對，不建也反對，那他又反對燃煤，又反對天然氣，又反對核能，那又反對辯論，怪不得網路上說他是四反的人。

另外，獨派團體「台灣國」成員11日下午到競選總部抗議，甚至說侯是「東廠錦衣衛」；對此侯友宜連提3次「侵門踏戶」，侯強調，選舉不需要製造衝突與對立，不是台灣人忠厚的行為。至於有聯合學生會邀請出席青年論壇，侯友宜表示，「交給選辦在接觸處理中。」

(中國時報)