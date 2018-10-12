涉貪汙罪 竹縣6議員要坐牢

縣議員趙一先（左圖左）認為自己清白無辜。劉良彬（中圖）擔心判決將影響選情。林保光（右圖）因涉收賄案，今年由兒子代父出征參選縣議員。（邱立雅攝）

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中國時報
、邱立雅／綜合報導

新竹縣議員林保光、趙一先、劉良彬及蘇明輝、林光榮及已卸任的許阿勇，2010年假藉建議縣府補助學校名義收受廠商賄款，最高法院認定他們犯行明確，11日將林保光等人各判處13年到1年1月不等刑度定讞，5名現任及1名前議員都要入獄服刑，將對年底選情造成衝擊，不過他們皆表示，還沒收到相關訊息。

林保光13年 劉良彬9年

判決指出，2010年到2012年間，林光榮等人擔任縣議員，他們利用向縣政府申請「公共工程建設及設備補助款」的職權，用補助縣內各團體、學校公共工程的經費，以幫國小購置圖書、資訊軟體等名義向廠商收賄10萬元至85萬元不等。

高院依貪汙罪將議員林保光重判13年、劉良彬判刑9年2月、蘇明輝及趙一先都被判刑8年、許阿勇判刑7年2月，5人被褫奪公權4年；林光榮判刑1年11月、褫奪公權2年，擔白手套交付賄賂罪部分判刑2年，可易科罰金。

最高院駁上訴 全案定讞

林保光等人否認犯行，提起上訴，最高法院審理後認為，議員填具聯繫單為學校提出地方建議事項，屬於議員職務上行為，如有不法行為構成貪汙罪；由於林保光等人犯行明確，原判決採證認事用法及裁量並無不當，駁回6人上訴，全案定讞，6人都須入獄服刑。

消息傳回新竹縣，議員劉良彬表示還未聽到消息，但他目前仍希望爭取連任機會，也明白此事一定會有人拿來作文章。

「只能交給司法來處理了。」年底選舉代父林光榮出征的林秉君表示，父親13年來盡心為選民付出，並不擔心選情，自己會把該做的事做好，如果判決結果如此，當然感到遺憾，但在這個時候公布，「比較像是為了選舉而公布。」

「當然擔心影響選情，因為我是冤枉的。」議員趙一先表示，選前一個多月突如其來的消息，讓他懷疑是否為政治迫害、遭到清算？自己不排除開記者會證明自己的清白。

(中國時報)

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