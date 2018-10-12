環評制度該修了

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中國時報
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環保署副署長詹順貴辭職，引爆了環評制度的大問題。國內現行環評委員為21人，其中官派7人、學者專家14人，看似尊重學者專家，但最近引發爭議的深澳案與觀塘案，不論從前者的最後表決或是後者的出席人數，都可以發現，官派環委是這兩案能夠通過的主因。政治力介入主導環評案，已嚴重違反環評制度尊重專業的設立宗旨，應立即修法降低官方介入主導的缺憾。

以觀塘案為例，出席的10人中僅3名環評委員，官方代表7人全出席；投票結果7：2，除了主席環保署長李應元不必投票外，其餘6名官方代表全都投了贊成票。也就是說，14位學者專家只有1位贊成觀塘案，顯然有違環評制度希望學者專家至少占2/3比例的設計。

為了避免學者專家因官方施加各種有形或無形的壓力，導致他們不敢或不願意出席環評大會，與官方代表正面衝突進行表決大戰，環評大會決議應該設立學者專家最低同意標準，例如出席的專家學者環評委員至少應有過半或2/3投票贊成，該環評案方可通過。

此外，深澳案與觀塘案都是很久以前就通過了環評案，但期間並未實際動工，因而都只要通過較簡單的環差審查即可全面動工，而這些年來環境變遷很大，簡單的環差根本無法避免動工後對環境的衝擊，這也是引發爭議與風暴的原因。

是故環評案應修法建立退場機制，例如設定開工年限，或是地貌、環境等一定比例的新事證出現就視同新開發案，讓舊的環評結論失效，或重新啟動環評程序，以符合實際狀況，也才能避免外界詬病。

(中國時報)

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