農會創新座談會 廖裕德借鏡荷蘭經驗

2018年10月12日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

新北市板橋農會11日上午9時許舉行「農會創新經營暨策略聯盟發展計畫座談會」，邀請全台各地農會，一起探討經營現況與未來展望，板橋農會理事長廖裕德以「荷蘭」為例，土地面積僅比台灣大一點，卻可以成為全球第二大農產品出口國，值得台灣借鏡。

板橋農會11日舉行「農會創新經營暨策略聯盟發展計畫座談會」，同時連續2天在活力超市一樓廣場舉辦「食農教育展暨優質農特產展售會」，邀請全台多個農會與會，共同展示農業推廣成果與相關食農教育。

座談會中邀請魚池、麻豆、新社、壽豐及霧峰等農會總幹事親臨分享各農會經營現況及交流未來合作計畫，亦邀請農委會農金局、輔導處、新北市政府農業局、新北市農會、農訓協會等機關團體參加，共議農會創新商機與未來合作空間。

廖裕德表示，推廣會面臨很多困境，部分和農會法規有關，且盈餘和推廣費用相對。部分農會往往因為盈餘關係，無法提高推廣費用預算，希望政府可以多給產地、農業推廣補助，讓食農教育往下扎根，做得更紮實。

廖裕德指出，荷蘭是全球第二農產品出口國，土地面積僅有美國270分之一，比台灣大一個永和區面積，與台灣人口差異不大，但為何荷蘭做得到，他們的做法值得借鏡、學習。

另外，開幕活動中亦發表板橋農會與霧峰農會策略聯盟推廣的香米新包裝，展售活動現場有小農青蔬、當季水果、漁牧產品等農特產品推廣展售。

板橋農會強調，對都市民眾而言是難得的體驗參觀機會，期望社會大眾能感受板橋農會重視消費者健康、關懷本土農業的決心，歡迎民眾參觀選購。

(中國時報)