31人違紀參選輔選 國民黨開鍘

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中國時報
／桃園報導

國民黨桃園市黨部考紀會11日針對違紀參選2018年市議員、里長及違紀輔選黨員，決議視情節輕重，通過31人予以開除、撤銷或停權處分。

其中包括無黨參選龜山區市議員的牛煦庭、現任議員劉曾玉春等人，議處名單須送黨中央核定後始生效。

市黨部表示，輔選前立委楊麗環參選桃園市長的楊慧青曾任桃園市黨部組長，列為開除之列，而無黨參選龜山區市議員的牛煦庭，則為撤銷黨籍，黃成峻、呂學培開除黨籍；謝美英、劉熒隆停權2年；戴兆華開除黨籍。

牛煦庭說，今年2月在國民黨桃園市黨部宣布市議員黨內初選名單時，因黨部無預警在龜山區限縮提名，毅然決定脫黨參選，11日確定被國民黨開除黨籍，牛煦庭表示他的看法始終如一，就是要「走自己的路」，遭國民黨撤銷黨籍並無異議。

牛煦庭表示，近日他參加電視政論節目「怒譙民進黨一頓」，在地方上甚至有了「民意新戰神」稱號，他的「實話實說」對於國民黨長期以來「毫無作為」的黨籍政客造成了極大威脅，11日早上就收到消息，沉默已久的國民黨龜山區黨部考紀會「終於」決定選在國慶日隔天將他撤銷黨籍。

謝美英表示，求學、工作階段曾受友人邀請加入國民黨，繳過1、2次黨費，與國民黨的關係僅止於此，因為多年未曾繳交黨費，根本不知自己竟是所謂「黨員」。

市黨部表示，開除黨籍要6年才能申請恢復黨籍，而撤銷黨籍要3年才能申請恢復黨籍，而兩者恢復黨籍需要1年的時間。

(中國時報)

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