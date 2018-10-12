卡瓦諾案展現的價值觀

2018年10月12日 04:11 中國時報 楊艾俐

經過許多爭論，美國大法官卡瓦諾終於宣誓就職了，這代表川普的勝利，也鼓舞共和黨的參眾議員及州長參選人，也是右派的勝利。但這次大法官任命案，真能帶領美國走出傷痕嗎？我看未必，勝利的是美國民主程序，不屈服於民粹壓力之下的堅持以及對司法的尊重。美國實施了240年的民主，不愧為成熟的民主。

美國最高法院平時節制自己權力，不發聲，一旦發聲就如雷霆萬鈞，它的判決最後拍板敲定全國的爭議。總統、國會不能有異議，各州及地方政府不能違抗。所以9人組成的大法官能決定美國未來2、30年的走向，他們主要反映美國保守和開放的分歧，然後做出裁決。保守和開放目前的歧見在於合法墮胎、同性戀婚姻、個人財產權等。

在歐美，保守和自由黨派是要從一而終，有自己的固定路線。派別裡頂多只能有溫和、中庸、極端之分。但在台灣，這些路線有如面紙，用時拿來用，沒用時就丟棄，黨派路線主張可以因選舉而馬上改變，例如民進黨最近以停建深澳發電廠換觀塘天然氣接收站環評通過，國慶雙十也看得到國旗，目的是救選舉。雖然美國也有選舉動作，但不會做得如此肆無忌憚。

因此美國大法官的異動格外引人注目，現階段大法官保守和自由派剛好一半，所以卡瓦諾的一票將決定長久以來社會的分歧問題，如同性戀婚姻、合法墮胎。川普這次提名的卡瓦諾其實是位溫和保守派，他的判例顯示在左右間移動，但極端左派人士對他非常有敵意，在參院的聽證會裡讓他飽受煎熬。

8月時，民主黨又推出一位在加州大學教書的福特女士聲稱30餘年前曾遭卡瓦諾性騷擾，但細節不清楚，這模糊的證據，參院還是要展開調查以示慎重。

期間，抗議人士還進入參院，向參議員陳情。卡瓦諾拿出各種證據反辯，甚至有當年的行事曆以佐證。福特的指控的時間、地點，甚至人物都不明，但示威人群根本不管。他們大部分都是背後有特定團體支持，飛機票、吃住費用都是由這些團體支付，其中之一是貨幣狙擊手索羅斯（歐巴馬的經濟顧問）出資的開放社會基金會。

這些人不但在外面示威，還闖進參議院裡面，甚至在議場鬧事，但是維持議場秩序的警察馬上應議長（副總統彭斯）之命令，把他們架出去，光是1天國會警察就逮捕了300多名示威者，以維持國會尊嚴。

2014年3月台灣發生太陽花運動，示威者有學生、有社會運動人士，他們霸占立法院又侵入行政院。當時的政府為了年底選舉，遲遲不敢驅離，結果執政的國民黨照樣大輸。姑息的結果只使得親痛仇快。而當時主要示威的人物都出馬競選立委，大部分都當選了，那些人到底是有私心還是真為台灣好，早可明證。

如果一個政府只任民粹橫行，示威者就可以肆無忌憚，這不是個民主國家，而是無政府國家。

(中國時報)