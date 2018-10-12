龜吼漁港萬里蟹 好吃好玩拿好康

2018年10月12日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市市場處13日在萬里公有零售市場舉辦「萬里市場多蟹日」活動，還可加碼抽萬里蟹。（譚宇哲翻攝）

萬里蟹產季到來，北海岸漁港市集紛紛推出萬里蟹行銷活動，龜吼漁港即日起至11月4日有打卡抽獎跟保育萬里蟹遊戲拿好禮活動；萬里公有零售市場本周末舉辦「競標蔬果送萬里蟹」；野柳漁港20、21日則有福袋搶購、漁村導覽、獨木舟體驗等，邀民眾大啖萬里蟹、玩活動拿好康。

龜吼漁港9月15日起到11月4日舉辦「蟹蟹，萬里遊你更好」活動，活動期間只要尋找龜吼漁夫市集周邊及「海鮮一條街」店家門口張貼的活動指示牌，依說明拍下合照向餐廳人員出示，就可享有店家指定小菜飲料優惠，還有機會抽中價值近萬元的在地五星級飯店住宿券。

吃飽喝足到龜吼螃蟹主題公園走走，可到「抓大放小-保育互動遊戲屋」一窺萬里蟹漁具、漁法，智慧型機器人Zenbo會在一旁為民眾解說、互動，還可以現場體驗大型真人娃娃機體驗遊戲，工作人員操作娃娃機，以吊掛方式將民眾吊起，在球池裡尋找合格螃蟹娃娃取得積分，就可以換得精美禮品。

而萬里公有零售市場本周六也舉辦「萬里市場多蟹日」，推出「多蟹競標─標蔬果送萬里蟹」、「海味伴手禮1元競標」活動，前100位參加的民眾，不僅可獲得免費萬里市場新鮮蔬果漁獲，還可加碼抽萬里蟹，

野柳漁港20、21日則有福袋搶購、漁村導覽、獨木舟體驗等，觀看萬里蟹紀錄片回答相關問題後，參加抽獎還有機會抽中「apple watch 太空灰系列3」。

萬里蟹相關活動訊息可洽新北市漁業處、新北市市場處，或上萬里蟹官網查詢。

(中國時報)