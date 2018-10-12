徐定楨批施政不仁 徐耀昌斥抹黑

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中國時報
巫靜婷、／苗栗報導

苗栗縣長參選人徐定楨陣營11日發表「高官現形記」新一波競選文宣，彙整縣長徐耀昌「7大不仁施政」，並指其一家坐擁豪宅別墅、名車代步，以縣長名器舉辦超豪華歸寧宴。徐耀昌陣營則列舉數據，強調任內強化財政體質、捐款幫助弱勢學子，駁斥對手是抹黑騙術。

徐定楨陣營指出，徐耀昌執政期間，苗栗不論建設或福利，幾乎呈半停頓狀態。依據徐上任3年，與前縣長劉政鴻任內最後一年官方決算數字，整理出7大不仁施政。徐定楨特助賴秋祺指出，徐耀昌執政3年半，財政歲入衰退3.3％，短少19.2億，相較於南投縣等周邊縣市成長7至12％，顯示苗栗財政愈加惡化。經濟發展支出短少65億，投資減少、青壯年人口外移，加上7大場館收費不當，遊客大量流失。

競選總部祕書陳啟榮表示，徐耀昌寧在選前花幾百萬在各大活動中辦摸彩，卻大刀砍向警消加勤津貼及婦幼老年福利，背棄偏鄉老弱婦孺，打擊警消士氣。

徐耀昌競選總部發言人李乙廷則反駁，強調縣長任內開源節流，已順利讓財政度過危機，不但創下18年來首度收支賸餘，更還款38億元，才得以讓警消超勤加班費調整回復至1萬7000元。

李表示，徐耀昌小女兒結婚時，捐了100萬禮金給弱勢和動保團體，今年初捐出個人薪水100萬元，作為獎助學金。

(中國時報)

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