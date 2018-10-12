2018年10月12日 04:11 中國時報 李沃牆

受美國道瓊工業指數暴跌逾831.83點影響，11日亞股一片慘綠。而台股開盤不到3分鐘即狂洩逾500點，最後以9806.11點作收，重挫660.72點，不僅創下台股單日最大跌點紀錄，跌幅6.31%也居全球之冠。台幣也失守31元關卡，創1年半新低；股匯雙殺，只能用「慘」字形容。

行政院長賴清德盤中即信心喊話，必要時召集財金單位會商穩定金融市場；國安基金11日下午召開例行會議，決定暫不進場護盤，主要是目前市場尚未失序。

此次美股重挫連帶拖累全球股市及台股的主因有三點。一、科技股是本次暴跌的導火線：美國企業本周將陸續公布第3季財報，投資人擔心貿易戰影響科技大廠獲利。10日亞馬遜股價下跌6.15%，而Netflix下跌8.38%，臉書和蘋果也各下跌超過4%。資金逃離科技股，引領美股重挫。而受美科技股影響，台積電11日跌幅6.76%，至少影響大盤指數達120點；其他如大立光被打入跌停，鴻海跌幅近6.9%，再度破底，這3檔權值股也成了拉低大盤指數的元凶。

二、國際貨幣基金會（IMF）下修明年全球經濟成長率：IMF指出，全球多邊貿易受美中課關稅衝擊，明年全球貿易成長將下降，因而將全球今明兩年的經濟成長率調降為3.7%，也下修美國2019年的GDP成長率預估值至2.5%。中國經濟成長率則由6.6%降至6.2%；台灣也由2.7%降至2.4%。投資人對未來經濟成長充滿疑慮，因此拋售持股。

三、美國聯準會升息、美元走升、殖利率上揚：聯準會於上月27日升息1碼，聯邦基金利率已來到1.75%至2%區間。此利率水準自2015年底升息以來即不斷走升，企業融資成本大增，影響獲利及未來經濟成長。另一方面，升息後，美元指數亦上升，美元升息導致新興市場資金撤出，貨幣再度貶值，股市崩跌。美10年公債殖利率上升至3221%，創2011年來新高點；30年期公債殖利率則上升2.7個基點至3.397%，也創下4年來新高。每次長期公債殖利率異常走升對市場就是一大警訊，果然引發市場恐慌。

明後年美國經濟成長下修，股市可能會大幅修正，對全球股市的衝擊不容小覷。台灣今年經濟成長較去年佳，但受貿易戰的影響逐漸浮現，若中美全面開戰對台衝擊更大。最近出爐的製造業採購經理人指數（PMI）等多項數據均顯示，製造業對未來景氣看法轉趨保守，物價卻因原物料價格波動而走升。主計總處預估台灣明年經濟成長率為2.55%，低於今年的2.69%，後年可能更不樂觀，投資人宜繫好安全帶。

（作者為淡江大學財金系教授）

(中國時報)