移民署，請別再「丟人」

2018年10月12日 04:11 中國時報 葉毓蘭

國慶前後，移民署有兩個新聞，都不太好看。

一是應邀來台參加「標竿學習計畫」的巴拉圭移民局長，涉嫌對擔任翻譯的女移民官伸出鹹豬手，回國後立刻被拔官；另外則是國慶日晚間，高雄機場居然「丟人」了。

一名被列為管制對象的越南女子，在等候11日班機遣返的空檔，竟然從移民署的安置處所逃離。雖然脫逃的越女已經查獲，但不能因查獲而將她的逃脫一筆抹消。國境線上外人如入無人之境的問題，事涉國安，絕不能等閒視之。

去年8月，名聞國際的韓籍慣竊趙準基跑到位於台北市北平東路的民進黨中央黨部搜刮財物，幹了一票後就離境。但由於趙準基已被國際刑警組織列管，一到日本海關就被拒絕入境，遭原機遣返回台，沒想到趙利用再次入境的空檔，翻過查驗櫃台逃離機場，後來耗費大批警力才將他逮捕歸案。趙準基案讓國境管理的疏失浮上檯面，移民署雖然做了很多的改進措施，但是沒有想到，桃園改進了，高雄卻失守了！

這不是高雄的國門第一次失守。去年3月，台籍毒品和詐欺通緝犯趙祥廷從北京被遣返台灣，抵達高雄後他並沒有通關，而是在入境長廊逗留，突然折返打開空橋上的逃生窗，從空橋跳到地面，再從停機坪逃到圍牆，跳過防護網後逃逸無蹤。

高雄的國門寬鬆，早就聲名在外。2011年就有外勞翻牆進入管制區，還穿越飛機跑道；2012年又有一名提前離境外勞，通過安檢程序後，翻越上方沒有裝置隔板的公務門後，溜回出境大廳後落跑。

雖說國境丟人茲事體大，但因為政府在決策時，從來沒有關注過執行層面的需求，反正，各種荒腔走板的政策一旦拍板定案，人員裝備是你家的事。

這個越女是從台南入境，被移民署發現是列管對象，但因為台南原本是國內機場，並無國際機場規格的管制設施，所以由移民官員帶回高雄機場處理；又因為列管遣返對象並非罪犯，不能上銬，所以她利用處理的移民官員正在忙碌時，趁虛離開，而且是招了小黃大搖大擺地離去。

政府開放新南向國家免簽後，這些免簽國家人士來台非法打工或從事犯罪者日多，被查緝後列為境管對象增加，移民署又因為員額不足，在台南、嘉義等機場轉為國際機場後，無法配備常駐官員，每天由高雄調派人員前往擔任證照查核的國境管理，而機場的安全管制設備不足，遇案就必須將犯嫌戒護回高雄機場處理，路途上的安全風險，主政者可曾放在心上？

移民署不是外交部，與其打腫臉充胖子，以研習為名邀外賓來台聯誼，不如把這筆錢好好充實安全裝備、補充人力，做好國境管理，才是正道！（作者為亞洲警察學會祕書長）

(中國時報)