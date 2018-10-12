新莊媽祖婆 76歲黃林玲玲跑得勤

2018年10月12日 04:11 中國時報 吳岳修／新北報導

帽緣兩邊各站著一隻卡通鳥玩偶，走路時鳥兒彷佛跟著一起跳舞，再搭配無鏡片黑膠框眼鏡，活脫脫就像卡通人物「阿拉蕾」，新莊選民只要遠遠看見頭頂造型獨特的帽子，就知道人稱「媽祖婆」的議員黃林玲玲到了。

76歲的黃林玲玲是新北市議會最年長的議員，爺爺林明德是日治時期的台北洲議會議員，父親林世南曾任台灣省議員及北縣副議長，雖然出身政治世家，但黃林玲玲年輕時對政治沒興趣，北一女考上東吳大學，畢業後在大學任職，直到49歲那年才毅然投入選舉，接連擔任台北縣議員、新莊市長及新北市議員至今。

「49歲才從政是比較晚，但我的意志力比任何人都要強」，黃林玲玲豪氣的說，她從政近30年，最自豪的事情就是「跑得勤」，紅白帖大小活動鮮少缺席，「我一定都自己跑，逼不得已不叫助理或主任代勞，這是對選民的尊重」，每一張選票都是她親自拜訪、親手服務，紮紮實實得來的。

「新莊是很棒的地方，但近年發展不如預期」，黃林玲玲說，「讓新莊風華再現」是她目前最重要也亟欲推動的政見，塭仔圳都市計畫、老街都更、發展副都心商業等政策，每每在她心裡盤旋，「經濟發展起來，年輕人就願意留下來，才能再創新莊風華」。

黃林玲玲調整了一下帽緣上的卡通鳥，她俏皮的說「這樣才不會飛走」，幽默談吐令人莞爾，但她也正色表示，身為最年長資深的議員，人生最重要就是樹立典範，她要用自己的從政道路與經歷，教導年輕人「做什麼、像什麼，人生路上要當個最稱職的演員」。

(中國時報)