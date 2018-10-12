2018年10月12日 04:11 中國時報 魏怡嘉

又見毒蛋！近日的義進金毒蛋事件，即便行政院食安辦公室、食藥署及農委會聯合召開記者會，民眾還是霧煞煞，到底遭「乃卡巴精」汙染的蛋到哪裡去了？

嘉義縣農業處7月即發現檢出受汙染的蛋，但顯然沒公布，毒蛋流向也沒人管。聯合記者會說是9月接獲檢舉，聯合稽查後並未發現毒蛋，會中每個單位都只說自己可以說的合法片段，從嘉義縣政府農業與衛生單位，到中央與地方政府之間呈現斷線狀態，可說是政府單位合演了一場「混蛋」大戲。

依照農委會的說法，農委會今年7月在例行抽驗時，由嘉義縣政府抽到一間牧場產銷履歷的蛋含微量的乃卡巴精，除裁罰外，也追溯這批雞蛋來自於彰化縣的家和畜牧場，由防檢局連同彰化縣動物防疫所就該場進行移動管制及採樣抽驗，後來抽檢都符合規定，所以在8月14日解除移動管制，由農業體系自己結案，也沒對外公布，但蛋品驗出含有乃卡巴精卻告訴了義進金業者。

市售盒裝蛋是由衛生單位主管，嘉義縣出現毒蛋，理應由嘉義縣衛生局追查毒蛋流向。但據嘉義縣衛生局的說法，由於未接到農委會的指示，所以不知道有毒蛋這件事。看似情有可原，但毒蛋由嘉義縣農業處驗出，遠在台北的農委會知道，在同棟樓辦公的嘉義縣衛生局卻不知情，莫非嘉義縣政府呈現垂直分裂狀態。

東窗事發後，嘉義縣衛生局大張旗鼓對市售蛋進行抽驗，令人啼笑皆非，毒蛋事件曝光後，出產問題蛋的業者早就躲起來了，這時才查有什麼用？嘉義縣衛生局演很大的背後莫非是心虛？

令人驚訝的是，嘉義縣的農業與衛生單位之間互不溝通就算了，毒蛋案到了中央，農委會與衛福部食藥署之間也有如兩條平行線，行政院的食安辦公室更有如局外人。原本農委會應知會相關單位的，沒想到中央各部門之間這麼「不熟」。諷刺的是，當初設立行政院食安辦公室就是要加強各部會間的橫向連繫，但由這次事件看來，食安辦公室倒像個「獨立」機關了。

7月出現的毒蛋，由於衛生單位的「天真無知」，不管是來不及追回，還是改標再售，反正毒蛋都被民眾吃下肚，船過水無痕了，怎料，爆料者9月再加碼爆料，才讓毒蛋事件重見天日。

國內食安問題層出不窮，從戴奧辛蛋、芬普尼蛋到乃卡巴精蛋，政府永遠在亡羊補牢。最高階的行政院食安辦公室在此次事件發生後，只會重申已訂定多項蛋品管理規則，卻不知檢討地方和中央相關單位為何各自為政，讓食安網出現破洞。既是如此，那設立食安辦公室又有何用？

(中國時報)