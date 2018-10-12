南京嬤 金門尋根圓夢

2018年10月12日 04:11 中國時報 李金生 ／金門報導 ／金門報導

祖籍金門官裡村，在大陸南京市出生的67歲阿嬤許惠德，趁參加「兩岸交流和平之旅」的活動尋親。縣府參議翁自保與金門縣許氏宗親會理事長許秋霖靠著1頁族譜記載，替這位海外鄉親串聯已失落近百年的根。她在11日走進祖父遺留下來的老家，不禁哽咽落淚。

1922年於馬來西亞出生的金門華僑許丕勇，響應愛國僑領陳嘉庚號召抗戰，返國投入大陸雲南的抗戰建設工作，因表現優異於1940年進入黃埔軍校，成為國軍的一份子。

迄1949年大陸變色，許丕勇滯留南京市，並娶當地女子為妻，因此無法回到僑居地大馬及故鄉金門，50餘歲時客死南京異鄉，臨終前念念不忘原鄉金門，交代子女有一天要返鄉尋根。

幾10年一直牢記父親遺願，盼望能回來金門，替亡父掬一把故鄉泥土的許惠德終於跨海出席在金門舉辦的「兩岸交流和平之旅」。許惠德前晚告訴代表縣府出席的參議翁自保，他的祖父許聰哲是「金門後浦」人，聽說曾於1957年由馬來西亞回金門，後來在故鄉去世；另有一位叔公叫「許聰思」。

翁自保當晚就轉請金門縣許氏宗親會理事長許秋霖協助，1個小時後就傳來在族譜中找到許聰哲、許聰思2人的記載。 許惠德昨於後浦許氏宗祠祭拜祖先後，即在宗老許燕成等人的協助下，順利找到官裡村12號，祖父遺留下來的老家。

(中國時報)