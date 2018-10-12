南京嬤 金門尋根圓夢

友善列印
中國時報
／金門報導

祖籍金門官裡村，在大陸南京市出生的67歲阿嬤許惠德，趁參加「兩岸交流和平之旅」的活動尋親。縣府參議翁自保與金門縣許氏宗親會理事長許秋霖靠著1頁族譜記載，替這位海外鄉親串聯已失落近百年的根。她在11日走進祖父遺留下來的老家，不禁哽咽落淚。

1922年於馬來西亞出生的金門華僑許丕勇，響應愛國僑領陳嘉庚號召抗戰，返國投入大陸雲南的抗戰建設工作，因表現優異於1940年進入黃埔軍校，成為國軍的一份子。

迄1949年大陸變色，許丕勇滯留南京市，並娶當地女子為妻，因此無法回到僑居地大馬及故鄉金門，50餘歲時客死南京異鄉，臨終前念念不忘原鄉金門，交代子女有一天要返鄉尋根。

幾10年一直牢記父親遺願，盼望能回來金門，替亡父掬一把故鄉泥土的許惠德終於跨海出席在金門舉辦的「兩岸交流和平之旅」。許惠德前晚告訴代表縣府出席的參議翁自保，他的祖父許聰哲是「金門後浦」人，聽說曾於1957年由馬來西亞回金門，後來在故鄉去世；另有一位叔公叫「許聰思」。

翁自保當晚就轉請金門縣許氏宗親會理事長許秋霖協助，1個小時後就傳來在族譜中找到許聰哲、許聰思2人的記載。 許惠德昨於後浦許氏宗祠祭拜祖先後，即在宗老許燕成等人的協助下，順利找到官裡村12號，祖父遺留下來的老家。

(中國時報)

新莊媽祖婆 76歲黃林玲玲跑得勤

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。