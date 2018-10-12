修繕養心殿 漿糊加中藥防蟲

《故宮新事》紀錄片中可見養心殿內華麗的藻井，在藻井上則進行了多次勘查。（微故宮提供）

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中國時報
／台北報導

北京故宮的養心殿修繕工程正進行中，這項古建築維護工程從啟動到正式開工隔了2年8個月，光是先進行勘查便花了1年餘，近日北京故宮以《故宮新事》系列紀錄片，公布勘查及修繕的過程，隨著修繕也重新發現了不少歷史建築的變遷。

在《故宮新事》中可見，養心殿正殿內檐彩畫勘查時，發現了不同時期彩畫相互疊壓的情況，依檔案記載，此處最表層的彩畫應是同治帝親政時為彰顯新氣象所畫，但北京故宮古建部古建設計組楊紅指出，照理是將原本的「地仗」，即古建築木質結構上防腐防潮的襯底先清除後，重新做彩畫。「可能當時皇帝倉促登基或是經濟條件不准許，而在原有的彩畫上再做一層，為判斷歷史建築變遷提供了很好的依據。」

養心殿的修繕，防蟲、防霉是兩大重點工程，為研究殿內造成破壞的蟲體，北京故宮成立文保科技部，以科學手法為修復技藝提供保障，確認蟲體後將養心殿密封並進行藥物薰蒸；裱糊粗則以古人防治害蟲的傳統作法，在漿糊中加入中藥，並以「底紙盤布」古法，以環保天然材料恢復養心殿裱糊。

除了古法，也有新科技加持。為了防霉，養心殿修繕工程先進行了霉菌採樣分析，找到溼度最高的西圍房，把地磚揭開後發現了古代用作地暖的煙道，而連接外部的送炭口在清末便已阻塞造成溼氣過重，接下來將在疏通後置放入通風換氣的裝置。此次修繕也首度將殿後兼具採光、防雨功能的「明瓦」做檢測，古建部狄雅靜指出，過去以為是以雲母搭成，這次才確知其實是貝殼，而此處的明瓦恐怕是中國古建築中僅存的一片。

(中國時報)

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