用現代樂器祝壽 高貴妃玩穿越

《延禧攻略》裡為祝賀乾隆壽誕，高貴妃獻上「太監樂團」演奏「卡農」祝壽情節，被音樂學者指為穿越時空，與史實不符。（摘自網路）

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中國時報
／台北報導

清宮劇在兩岸持續延燒，今年熱播的《延禧攻略》更在宮廷文物美學細節考究上著力，讓宮廷劇有了不一樣的藝術視野；但也有小細節出包，好比祝賀乾隆壽誕，高貴妃獻上太監樂團所演奏帕海貝爾〈卡農〉祝壽，卻被音樂學者點出樂器錯置、穿越時空，19世紀改良的小提琴琴托、大提琴尾針和現代長笛與薩克斯風，全出現在1741年的紫禁城，令樂迷大喊：「劇務你累了嗎？」

在瑞士專研古樂器發展的蔣皓任對照東西交流發現，在《延禧攻略》第20集裡，宮內為了幫乾隆舉辦壽誕，高貴妃找來聖祖康熙留下的樂器，由太監樂團演奏帕海貝爾的〈卡農〉祝壽這一段，「聖祖康熙時代留下的樂器起碼是1722年以前了，如果一切屬實，那高貴妃有可能是穿越時空拿了21世紀的樂器來演出。」

蔣皓任也表示，對於古樂研究者來說，當然是離了譜，包括劇中出現的小提琴，配上外國人1820年才發明的腮托以及之後才發明讓演奏者肩膀更舒適的肩墊；古大提琴那時候還是用兩腿夾緊，沒有固定在地面上的支撐尾針；古長笛還是木管樂器，但在劇中只看到當代金屬長笛，還拿反了，宛如清宮古樂穿梭劇。

樂評人林伯杰推算一下，「作曲家帕海貝爾的〈卡農〉寫於1680年，如要硬扯，這首樂曲或許可能流傳到乾隆六年也就是西元1741年的紫禁城，「但是太監拿的樂器未免太穿越時空。」

林伯杰表示，尤其是有位太監負責的還是1840年才發明的薩克斯風，這些都讓樂迷很出戲。另外，劇情播放的是弦樂，但眼見的樂器卻有管樂，也讓人莞爾。

(中國時報)

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