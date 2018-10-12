阮經天楊冪《扶搖》相愛相殺

2018年10月12日 04:12 中國時報 林淑娟 報導

2018年陸劇百花齊放，依舊是古裝劇天下，去年有趙又廷當領頭羊，打出漂亮成績單，今年電影咖紛紛回歸，金馬影帝阮經天首次扮古裝，和向來有旺夫運的楊冪攜手演出《扶搖》，兩人劇中「相愛相殺」，虐戀程度更勝《三生三世十里桃花》，該劇於網路平台播出時聲望破表，在台創下最快突破百萬點擊量的輝煌紀錄，中天娛樂台也即將獨家首播這部夯劇！

《扶搖》改編自小說《扶搖皇后》，劇情描述阮經天飾演的天權國太子長孫無極，戀上玄元劍派婢女扶搖，地位懸殊的兩人歷經磨難，合力守護五洲各國的太平，扶搖也從一介婢女最終躍升皇后。不向命運低頭的人設，與《延禧攻略》魏瓔珞宮女上位記相比毫不遜色，魏瓔珞被稱具有「打怪」等級的復仇功力，《扶搖》女主角也不是軟弱掛，報復仇人同樣不手軟，為替養父周叔報仇，她一刀刀狠虐玄元派大師姊，狠勁不輸魏瓔珞，讓人看了大呼過癮。

楊冪繼《三生三世十里桃花》合作趙又廷後，再次攜手台灣男星演出古裝劇，這回走「相愛相殺」路線，兩人在劇中雖然親吻、擁抱、互撩的戲碼不少，不斷放送粉紅泡泡，但隨著劇情發展，楊冪被迫「黑化」，與阮經天有不少精采的打鬥戲，兩人的愛情路坎坷又虐心，阮經天癡情守護楊冪的演出也成功圈粉，粉絲大讚不愛上「阮無極」都難。

兩岸組合創造話題

《扶搖》卡司堅強，由大陸收視女王楊冪搭檔台灣金馬影帝阮經天，巧合的是今年另一部大戲《如懿傳》由周迅搭檔霍建華，男女主角同樣也是兩岸組合，兩部大戲皆創造超高話題。

(中國時報)