老蕭傾力點評林宥嘉讚佛心

2018年10月12日 04:12 中國時報 專訪林彥君

林宥嘉（左）和蕭敬騰透過《聲林之王》挖掘明日之星。（蘇蔓攝）

林宥嘉（左起）、楊丞琳和蕭敬騰認真講評，首次錄影錄至通宵。

《聲林之王》由蕭敬騰（老蕭）和林宥嘉兩位天王擔任導師，共同找出明日之星。老蕭評選時會從舞台魅力、創作及歌唱等面向評判，建議創作不能只是記錄過去，「希望抓回更純粹的音樂本質，而非一種寫日記的感覺，現在的音樂普遍太簡略。」林宥嘉則期盼新秀誕生，他說：「我在等待所謂的奇蹟慢慢發生，在等待這些人的瞬間發光。」

老蕭在選秀節目中PK一戰成名，林宥嘉則是該屆選秀比賽冠軍。老蕭經驗論述，認為以前選秀中有70％到80％都屬於大炮型歌手，唱歌很有Power，但隨著大家聽音樂習慣、創作及審美的改變，參賽者和以往的表現方式大不相同，節目2次錄影下來，發現已較少看到刻板印象中的大炮型選手，「飆高音跟Powerful的音樂類型比較少，我也觀察日後會有怎樣的發展。」

與選手同成長

老蕭期盼透過此節目，將出道11年來的心得分享給有夢想的選手，林宥嘉則傳授給選手參賽的經歷及領悟。老蕭表示，其實很渴望能像林宥嘉有完整參賽的經驗，「在一路的選秀過程中，能認識同年齡層的選手，在音樂中啟發與學習，就像在一個很棒的音樂學院，一起成長。」

林宥嘉從小就喜歡唱歌及音樂，但他覺得在讀書時期，要找到一樣對音樂有興趣、且狂熱的同好並不容易，直到參加選秀節目，發現每位參賽者都跟自己一樣熱愛音樂，追求同樣目標，讓他充滿幹勁跟希望，「發現旁邊的人也一樣超級喜歡表演跟唱歌，那種感覺好像來到天堂，選秀凝聚了想法接近的人，大家有一樣的理想，從切磋中越來越好。」

學習因才施教

嚴以律己的老蕭擔任導師時，看到選手的表現，會想以心中的標準來要求，他認為適度嚴格，才能激發人才，他說：「我也在調適自己，不給剛踏入演藝行業的人壓力或期許，但我覺得嚴格是必要的，這樣才能讓大家看到最優秀的音樂人。」老蕭認為選手失誤很常發生，不會因為失誤而影響評判，「我反而會去研究他為何失誤，是練習過度？還是對自己不夠瞭解？」此外，身體健康也是參賽者最基本的自我責任要求。

首錄就唱通宵

林宥嘉藉由評選，觀察選手身上有什麼是本身缺少的特質，「不論是台風、舞台魅力、歌唱，我會看他哪一點特別突出，我會點出來，身為導師要因材施教，如果找到選手的特點，會思考要讓選手開發，讓他更強。」如果有學員的表現方式不理想，他為避免自己對風格有所堅持而影響評斷，會先跟老蕭討論後再做判斷，「也許我覺得不理想，只是不符合我的審美觀。」

《聲林之王》首錄就錄到通宵，讓林宥嘉回憶起自己大學時常和朋友去夜唱，「雖然那天不是我唱KTV，但是我聽一整晚，大家唱通宵，有種熱血的感覺，錄完和大家有革命情感，後來越來越有默契，節奏越來越緊。」老蕭知道首錄會需要很多時間磨合，就把錄影隔天的工作排開，即便錄影時間長，都沒有影響兩位天王級導師與選手的互動，老蕭說：「我們並沒有因為趕時間就讓學員發揮減少，也沒有減少導師的評語。」讓一旁的林宥嘉讚：「佛心導師。」

《聲林之王》12日起每周五晚上9點ETtoday新聞雲App首播，晚上11點播出獨家花絮《聲林之王─生存週記》。14日起每周日晚上8點、10點分別在台視無線頻道、中天綜合台播出。

(中國時報)