老蕭踢館林宥嘉祈禱：別抽到我

蕭敬騰（左）與林宥嘉在2009年入圍金曲新人獎時，2人互相打氣。（資料照片）

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中國時報
專訪

蕭敬騰（老蕭）當年是選秀節目PK踢館者，林宥嘉則是參賽者，如今都已是天王級歌手，老蕭透露，當初因故錯過選秀機會，製作單位安排他PK踢館，但他卻渴望能擁有像林宥嘉的經歷。林宥嘉回憶當時參賽，遇到老蕭來踢館，當工作人員在小房間側拍老蕭，林宥嘉躲在旁邊偷聽，聽到老蕭爆發力嗓音，他不自覺地在心中祈禱「不要抽到我！」

這11年來，老蕭不斷摸索、認識自己，他表示，前5年都在認識自己，5年之後才知道原來自己是這個樣子，「原來我的聲音是不需要開嗓，又或者我要花多少時間開嗓，不斷地頻繁唱歌，5年後才會知道我在哪裡。」心中最羨慕林宥嘉總是做自己，做得很開心，從10年前開始到現在，「他的音樂風格、表演，舞台自我狀態，創作堅持與力想，都非常完美。」

林宥嘉也說，一個素人歌手變成藝人歌手，當時彼此在沒有背景下，花了5年時間在探索自己，到後來才真正認識自己，「所以現在的我們才能很完整一起有合作，非常有意思。」也因為個性不同，所以合作上有一些互補，他因而慢慢更認識老蕭。

林宥嘉說：「要找到跟你興趣一樣，又那麼狂熱，其實不容易。」回憶當年參賽時的感覺，與老蕭都有一樣理想，那種感覺一直到現在都覺得很棒，心中的老蕭是個可以互相學習切磋的對象，像之前看媒體說老蕭有閱讀障礙，但如今同在《聲林之王》當導師，「我卻很喜歡聽他講評，覺得他的講評很直覺，但會講出重點，真的非常棒。」

(中國時報)

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