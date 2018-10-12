呂程程苦練爵士 熬8年出輯

2018年10月12日 04:12 中國時報 蔡琛儀 報導

大陸新人呂程程即將推出首張全創作專輯《閃亮亮的旅程》，她的老公、音樂人凃惠源也是專輯製作人，凃惠源在呂程程女團時期擔任訓練老師，兩人雖相差22歲仍擦出愛的火花，在她20歲時決定共結連理，感情相當甜蜜恩愛。

今年28歲的呂程程從小受父親影響熱愛音樂，更拉得一手好二胡，國中時就參加歌唱比賽奪冠，但也惹來同學看她不順眼霸凌，她也因學唱歌後較不積極練二胡，讓父親氣到砸了二胡，隨後她毅然決然負笈北京念音樂學院，15歲就展開北漂生活。

呂程程在17歲時被相中簽約成為準女團成員，雖然後來女團沒能發片就解散，但她也因緣際會踏入爵士樂領域。

23日辦首唱會

呂程程來台8年期間，接受凃惠源的爵士樂魔鬼訓練，從學聲音表情、寫歌、每天交詞曲作業、四處表演，她一開始毫無知名度，大家看她年紀輕又打扮火辣，不當她一回事，她在極大的壓力下，為了得到爵士圈的認同，一有機會就和樂手們練歌，才終於熬出頭。

新歌MV則請到攝影大師林炳存掌鏡，但在準備拍攝〈你是幾零後〉MV時，正值林炳存籌備婚禮的時候，但他因和凃惠源交情深厚，暫拋下終身大事，百忙中仍進棚為呂程程首支MV操刀。新專輯將在23日發行，呂程程也將於當天晚上於華山Legacy舉辦專輯首唱會。

(中國時報)