旺仔變潮 進軍時尚界

2018年10月12日 04:12 中國時報 吳奕萱 報導

白色運動衣成套女裝款。（翻攝旺仔俱樂部微博）

旺旺 X TYAKASHA聯名毛衣系列，款式寬鬆。（翻攝旺仔俱樂部微博）

旺仔牛奶款外套。（翻攝旺仔俱樂部微博）

有40年歷史的旺旺微笑男孩「旺仔」，發布聯名款了！深植人心的旺仔圖案，與上海原創獨立潮牌TYAKASHA（塔卡沙）正式聯名，包括帽子、T-Shirt、毛衣、包包、褲子、襪子等服飾，從頭到腳一應俱全，開創時尚界與食品界跨界合作新契機。

經典圖案上身

TYAKASHA是上海原創品牌，英文中雖沒有TYAKASHA這個單字，但被品牌賦予勇敢、信念、追逐理想、冒險挑戰、團結與年輕的意涵，成為享受簡單生活的代名詞。

該聯名款最經典的，即是印有最具代表性圖案的大頭旺仔紅色毛衣，該毛衣款式很寬鬆，旺仔男孩的圖案占據整個版面，如同將一罐旺仔牛奶穿在身上，喜慶味十足，也符合TYAKASHA善於卡通趣味的造型。

20日線上預售

目前旺旺ＸTYAKASHA聯名系列，將於10月20日於淘寶網正式線上預售，在TYAKASHA.TMALL.COM，或WANGWANGSHIPIN.TMALL.COM有開設商城，將進一步公布價格，台灣是否會正式販售目前尚未有消息。

(中國時報)